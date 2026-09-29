Sociedad

La Batalla para Conservar el Maíz Nativo de México

Se estima que existen alrededor de seis millones de poblaciones de maíces nativos en todo México. En San Diego Huehuecalco, Amecameca los campesinos siguen sembrando sus propias semillas

Agricultor de maíz nativo en MéxicoAgricultor de maíz nativo en México

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El maíz nativo enfrenta desafíos económicos, pero su valor cultural y ecológico es incalculable. Esta es batalla de los agricultores mexicanos para mantener viva esta tradición.

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