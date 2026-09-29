Ubicación y Trayectoria de la Tormenta Rachel: ¿Qué Tan Cerca Está de México?

La tormenta tropical Rachel generará lluvias torrenciales en regiones de Michoacán, además de precipitaciones intensas en Guerrero y Oaxaca, y muy fuertes en zonas de Colima y Jalisco, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 06:30 horas, la Secretaría de Marina informó que la tormenta tropical se localiza a 422 kilómetros, al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 444 kilómetros, al sur de Manzanillo, Colima.

Rachel presenta vientos máximos de 95 kilómetros por hora, rachas de hasta 110 kilómetros por hora y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora.

Se espera que en las próximas horas se registren lluvias torrenciales en la costa de Michoacán; intensas en la costa de Guerrero y en la costa y oeste de Oaxaca; y muy fuertes en la costa de Colima y Jalisco.

También se esperan vientos sostenidos de 60 a 70 kilómetros por hora, con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora, en las costas de Michoacán, Colima y Guerrero. En la costa de Jalisco habrá vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora.

El oleaje alcanzará entre 5 y 6 metros de altura en las costas de Colima, Michoacán y Guerrero, mientras que en Jalisco y el oeste de Oaxaca será de 2 a 3 metros.

Las autoridades mantienen una zona de prevención por vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco, y una zona de vigilancia desde Playa Pérula hasta Cabo Corrientes, Jalisco.

Laura Velázquez Alzúa, coordinadora nacional de Protección Civil, informó que Rachel continúa desplazándose paralelamente al territorio nacional, con dirección hacia el océano Pacífico.

Se espera que Rachel continúe fortaleciéndose y alcance la categoría 1 de huracán durante su desplazamiento por el Pacífico.