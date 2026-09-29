Pronóstico del tiempo

Ubicación y Trayectoria de la Tormenta Rachel: ¿Qué Tan Cerca Está de México?

El sistema provocará lluvias torrenciales, intensas y muy fuertes en distintos puntos del Pacífico mexicano

Ubicación y Trayectoria de la Tormenta Rachel: ¿Qué Tan Cerca Está de México?Lluvias Generadas por el Huracán Polo en la Costa de Michoacán. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

La tormenta Rachel se acerca a México con lluvias torrenciales en Michoacán y fuertes vientos en Colima y Guerrero.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Ubicación y Trayectoria de la Tormenta Rachel Hoy: ¿Qué Tan Cerca Está de México Este 29 de Septiembre? | N+