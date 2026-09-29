Saldo Blanco por Huracán Polo: Informan Daños y Afectaciones tras Impacto en Baja California Sur

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) reportó hoy saldo blanco luego del paso del huracán Polo por Baja California Sur.

“Se espera que Polo continúe su desplazamiento hacia las costas de Sonora y que el impacto sea como huracán categoría 1, entre las 08:00 y las 09:00 de la mañana”, informó Laura Velázquez, titular de la CNPC, en la conferencia mañanera de este martes.

El huracán Polo tocó tierra a la medianoche como categoría 2 en Las Barrancas, en el municipio de Comondú, en Baja California Sur, donde generó lluvias torrenciales, fuertes ráfagas de viento e inundaciones.

Luego de impactar en Comondú, Polo se degradó a categoría 1. También causó inundaciones y caída de árboles en los municipios de Mulegé y Loreto.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Huracán Polo Deja Lluvias y Caída de Árboles a su Paso por Baja California Sur

Laura Velázquez dijo que Baja California Sur cuenta con todos los servicios luego del paso del huracán. Apuntó que alrededor de 700 personas, que fueron evacuadas a los albergues, “poco a poco irán retornando el día de hoy”.

Puerto San Carlos, en Comondú, fue la zona más afectada luego de que se rompió un bordo de contención y el agua del mar inundó varias colonias. Al menos 100 personas fueron evacuadas y trasladadas a un albergue en Ciudad Constitución.

A las 06:00 horas de hoy, el poderoso ciclón se localizó a 105 kilómetros al norte-noroeste de Loreto, Baja California Sur, y a 145 kilómetros al sur-suroeste de Guaymas, Sonora, con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de 140 kilómetros por hora. Se desplaza hacia el noreste a 17 kilómetros por hora, detalló la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Sheinbaum pide resguardarse por impacto de Polo en Sonora

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a la población de Sonora estar pendiente ante el próximo impacto de Polo en Guaymas.

“Un alertamiento a toda la población de Guaymas y alrededores por la llegada del huracán, aun cuando es categoría 1, es importante resguardarse”, afirmó la mandataria.

CFE reporta daños en infraestructura

En tanto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que 21,050 usuarios resultaron afectados en los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé, en Baja California Sur, y que en Guaymas, Sonora, 9,562 permanecen pendientes de restablecimiento.

La CFE reportó daños en la infraestructura eléctrica en 20 postes de media tensión, dos claros de media tensión y tres claros de baja tensión.

Indicó que de los 14 circuitos de media tensión afectados, dos se encuentran restablecidos al 100%, seis parcialmente restablecidos y otros seis continúan en proceso.

RMT