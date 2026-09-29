Sociedad

Saldo Blanco por Huracán Polo: Informan Daños y Afectaciones tras Impacto en Baja California Sur

El ciclón causó inundaciones en varias zonas de la entidad, donde tocó tierra como categoría 2

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Saldo Blanco en Baja California Sur Luego del Paso de Huracán Polo

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Huracán Polo impacta Baja California Sur como categoría 2, causando inundaciones. Se espera en Sonora como categoría 1. Autoridades piden precaución. Conoce más sobre los daños reportados.

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Daños por Huracán Polo en Baja California Sur: Estas Son las Afectaciones tras Impacto del Ciclón | N+