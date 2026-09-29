Movilidad

Alternativa Vial a Bloqueo en el Centro de la CDMX: Hay Protesta de Jubilados del IPN

Trabajadores, pensionados y familiares de personal del Politécnico Nacional realizan nueva protesta en la capital mexicana

Bloqueo de estudiantes del IPN en CDMX en abril 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoBloqueo de estudiantes del IPN en CDMX en abril 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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