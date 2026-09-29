Alternativa Vial a Bloqueo en el Centro de la CDMX: Hay Protesta de Jubilados del IPN

Por segundo día consecutivo, jubilados, pensionados, familiares de trabajadores fallecidos y personal en activo del Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizarán una protesta en calles de la Ciudad de México (CDMX).

En N+ te presentamos detalles de la manifestación, para que tomes previsiones y consideres vías alternas.

Según información de la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, la movilización será en la alcaldía Cuauhtémoc durante el día.

¿Dónde es la protesta?

Los manifestantes acudirán a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicadas en República de Brasil Número 31, colonia Centro Histórico.

Ahí, los jubilados y pensionados del IPN exigirán respuesta y seguimiento al pliego petitorio entregado en Presidencia el 7 de septiembre de 2026.

En dicho documento solicitaron el pago de finiquitos y gratificaciones por jubilación, pendientes o con adeudos desde el ejercicio fiscal 2024.

Así como una reunión con autoridades de la SEP y del IPN, en la que se establezcan compromisos verificables, incluyendo información por escrito, responsables, fechas, calendario de actividades y mecanismos de seguimiento.

Alternativas viales

La SSC no descartó la afectación de vialidades durante el desarrollo de las actividades de jubilados, pensionados, familiares de trabajadores fallecidos y personal en activo del Instituto Politécnico Nacional.

Para evitar el colapso en el Centro Histórico, se pueden usar como alternativas viales el Circuito Interior, el Eje 1 Norte, el Eje 1 Sur Fray Servando Teresa de Mier, el Viaducto Miguel Alemán, Anillo Circunvalación o al centro poniente, avenida Chapultepec y Dr. Río de la Loza.

Ayer, los trabajadores y jubilados del Politécnico también protestaron en la capital mexicana. Bloquearon durante cuatro horas el Eje Central Lázaro Cárdenas y luego trasladaron la protesta a República de Brasil, República de Cuba y República de Venezuela, lo que afectó el servicio del Metrobús en la zona.

SPB