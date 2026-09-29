Marchas, Concentraciones y Rodadas Programadas en la Ciudad de México

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 29 de septiembre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 2 marchas, 8 concentraciones, una rodada ciclista y 10 eventos de esparcimiento durante la jornada de este martes en la capital del país.

Comunidad de Parteras Tradicionales y Autónomas en México marchará en Cuauhtémoc a las 11:00 horas desde el Monumento a la Revolución con destino por definir.

El Movimiento Antifascista Revolucionario P3 marchará en Gustavo A. Madero a las 11:00 horas desde el restaurante en Calzada San Juan de Aragón 516, colonia DM Nacional, con destino a la Escuela Nacional Preparatoria 3 "Justo Sierra" de la UNAM, en avenida Ingeniero Eduardo Molina 1577, colonia DM Nacional, alcaldía Gustavo A. Madero.

El Grupo “Quetzalcóatl” de Comerciantes en Vía Pública se concentrará en Venustiano Carranza a las 11:00 horas, en la Coordinación de los Centros de Transferencia Modal en Avenida del Taller 17, colonia El Parque.

Ciclistas rodarán a las 06:00 horas en Miguel Hidalgo de People for Bikes Polanco, en Goldsmith 53, colonia Polanco III Sección con destino a la Caseta La Venta, en Carretera México-Toluca, colonia Lomas de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ