¿A Qué Hora Inicia la Marcha de Parteras en CDMX? Salen del Monumento a la Revolución

Un grupo de parteras protesta en calles de la Ciudad de México (CDMX), saldrán del Monumento a la Revolución con destino a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De acuerdo con autoridades capitalinas, se trata de integrantes de la Comunidad de Parteras Tradicionales y Autónoma en México que marcharán por el “Día de las parteras y médicos tradicionales”, para exigir:

El reconocimiento oficial, autonomía y respeto a sus prácticas ancestrales; así como en rechazo a la creación, integración y operación del comité de partería impulsado por las autoridades sanitarias como parte de la implementación de la “NOM-020-SSA 2025”, en materia de atención materna y neonatal en México, al considerar que dicho proceso se ha realizado sin garantizar la participación plena, libre, previa, informada y culturalmente adecuada de las parteras tradiciones y de las comunidades que representan.

Toma en consideración que, además, se esperan 2 marchas, 8 concentraciones, 1 rodada ciclista y 10 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este martes en la capital del país.

Protesta de parteras en CDMX

La Comunidad de Parteras Tradicionales y Autónoma en México se concentró a las 11:00 horas en el Monumento a la Revolución, de acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

La movilización iniciará cerca de las 12:30 horas, primero se dirigirán al Congreso local, en Donceles y Allende, en el Centro Histórico de la capital del país, y luego concluirán su protesta en la SCJN.

Se prevé que a esta marcha se sumen otras organizaciones, entre ellas el Colectivo de Parteras Loo´Olai Alaxin, Comunidad de Casas de Medicina Tradicional y Partería Indígena en México, Casa de Saberes Ancestrales Ixchel, Colectivo Yehcoa Um y Consejo de Parteras Tradicionales de la Ciudad de México.

Con información de N+