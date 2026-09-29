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¿A Qué Hora Inicia la Marcha de Parteras en CDMX? Salen del Monumento a la Revolución

Las manifestantes exigen el reconocimiento oficial, autonomía y respeto a sus prácticas ancestrales

Protesta de parterasParteras protestarán hoy en la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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La Comunidad de Parteras Tradicionales protesta en CDMX por el Día de las Parteras. Exigen autonomía y rechazan la NOM-020-SSA 2025. Infórmate sobre su lucha.

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