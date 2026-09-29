Internacional

Acuerdan Paralizar Desalojos de Viviendas en España Hasta 2030

Las medidas que incluyen la prórroga de los alquileres hasta 2028 se votarán en un pleno extraordinario en el Congreso

EspañaEl desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba viviendo con un contrato de renta antigua 70 años en una vivienda del madrileño barrio de El Retiro, ha puesto la crisis de la vivienda en el centro del debate social. Foto: Reuters.

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