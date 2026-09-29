Acuerdan Paralizar Desalojos de Viviendas en España Hasta 2030

El gobierno español anunció este martes la paralización de los desalojos hasta 2030 y la renovación automática de los contratos de alquiler para tratar de frenar la crisis de la vivienda que generó un movimiento de protesta social.

Estas dos medidas -anunciadas en X por la ministra de Sanidad, Mónica García, tras complejas negociaciones en la coalición de gobierno- se incluirán en dos textos que deberán votarse después en el Parlamento, donde el ejecutivo que preside el socialista Pedro Sánchez no está en mayoría.

El acuerdo fue alcanzado por el Partido Socialista (PSOE) y el izquierdista Sumar y también contempla la prórroga de los alquileres hasta 2028.

Se espera que las medidas sean votadas en un pleno extraordinario del Congreso el próximo viernes.

Fuentes del Palacio de la Moncloa, sede del Ejecutivo, y de Sumar informaron a EFE del acuerdo, sin concretar los detalles del mismo, tras unas negociaciones que se han prolongado durante toda la noche.

Serán dos reales decretos -y no uno- con medidas en materia de vivienda para facilitar que sean aprobadas por el Parlamento español las que se consideran de mayor urgencia, ya que hay aspectos en los que es más difícil el acuerdo con otros grupos parlamentarios.

Sin embargo, el texto integral de los decretos aún no ha sido publicado, aunque ambos socios del Gobierno aseguran que las medidas que se van a aprobar dan respuesta a las demandas de la ciudadanía y servirán para avanzar en derechos.

El desalojo de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba viviendo con un contrato de renta antigua 70 años en una vivienda del madrileño barrio de El Retiro, ha puesto la crisis de la vivienda en el centro del debate social y político en España, y ha originado numerosas protestas, entre ellas una acampada en la Puerta del Sol de Madrid.

Centenares de personas en esta acampada esperan aún saber el contenido de estas medidas urgentes en materia de vivienda y si finalmente incluirán algunas de sus demandas, como que se acabe con los desahucios y se recuperen los contratos indefinidos de alquiler.

La ministra García enumeró medidas como la regulación de los alquileres a corto plazo y la "prohibición de la compra de viviendas por parte de fondos buitre", sin ofrecer más detalles.

"Hoy hemos logrado lo que era inimaginable hace un mes", escribió en redes sociales, atribuyendo el acuerdo político a la presión de los manifestantes.

"Sin ustedes, esto no habría sido posible", celebró.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, escribió en X: "Hoy es un gran día para los inquilinos y los pequeños propietarios. Y un mal día para los especuladores".

El gobierno liderado por los socialistas había pasado días negociando con su socio de coalición minoritario de extrema izquierda, Sumar, y otros partidos con vistas a la aprobación de una ley que pueda ser aprobada por el fragmentado parlamento español.

Sumar, el socio minoritario del Gobierno, más a la izquierda del PSOE y a favor de medidas más garantistas para los inquilinos, había llegado a amenazar con un "plantón" en la reunión de este martes del Consejo de Ministros si no se aceptaba una serie de propuestas.

Este lunes envió un borrador al PSOE que defendía, entre otras, la inclusión de la regulación del alquiler de habitaciones, la renovación automática de los contratos, tal y como ha exigido el Sindicato de Inquilinas, y el refuerzo de la protección frente a los desahucios.

Con información de Agencias

ASJ