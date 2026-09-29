FIFA Acusa a UEFA de Acoso y Desinformación en Proceso Judicial en Florida

Los abogados de la FIFA afirmaron en un documento judicial que la UEFA está acosando a Gianni Infantino, y pidieron a un juez de Florida que rechace la solicitud del organismo europeo de fútbol de acceder a pruebas sobre un plan de inversión privada para el Mundial que ha sacudido este deporte.

El escrito de 21 páginas presentado ante el tribunal del Distrito Sur de Florida a última hora del lunes, y al que tuvo acceso The Associated Press, sostuvo que la UEFA se equivoca al sugerir que el presidente de la FIFA buscó lucrarse personalmente con el proyecto, que provocó un revuelo en julio y fue abandonado en cuestión de días.

La UEFA solicitó después autorización para realizar diligencias de obtención de pruebas en tres tribunales -entre ellos, en Manhattan, contra la firma de inversión con sede en Nueva York de Josh Kushner, y en Miami, donde la FIFA tiene una base de oficinas- con el objetivo de ayudar a preparar una denuncia penal contra Infantino en Suiza por mala gestión financiera.

"La conducta de la UEFA demuestra que su (escrito judicial) se presentó de mala fe y con el propósito de acosar", alegaron los abogados de la FIFA en el documento.