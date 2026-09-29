Deportes

FIFA Acusa a UEFA de Acoso y Desinformación en Proceso Judicial en Florida

El organismo rector del futbol a nivel internacional afirmó que la confederación europea de asociaciones lanzó numerosas declaraciones falsas o engañosas sobre Infantino

Logo de la FIFA a la entrada de sus instalaciones en Zurich, Suiza.Logo de la FIFA a la entrada de sus instalaciones en Zurich, Suiza. Foto: AP

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