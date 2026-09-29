Sociedad

Las Barrancas, la Paradisiaca Comunidad en BCS donde Impactó el Huracán Polo

Alrededor de la medianoche de este martes, el ciclón tocó tierra en la costa oeste de Baja California Sur

Las Barrancas es una comunidad pesquera y turísticaLas Barrancas es una comunidad pesquera y turística. Foto: Facebook | las.barrancas.bcs

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