Las Barrancas, la Paradisiaca Comunidad en BCS donde Impactó el Huracán Polo

La comunidad de Las Barrancas está ubicada en el municipio de Comondú, uno de los cinco en los que se divide el estado de Baja California Sur, y que en las últimas horas fue el centro de la alerta por el huracán Polo.

A la medianoche de este martes, el ciclón impactó con sus vientos de 175 km/h a esta pequeña localidad en la costa oeste de la entidad, para después dirigirse por el mar de Cortés rumbo a Sonora.

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, Las Barrancas tiene una población de 539 habitantes y 188 viviendas. Los daños por fenómenos naturales que se reportan en esta comunidad son por sequía y huracanes.

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En cuanto a los conflictos sociales, destacan aquellos derivados de la propiedad de la tierra, de preferencias electorales y de alcoholismo y drogadicción; mientras que la basura acumulada en ríos, lagos, canales o estanques es el riesgo más importante de contaminación ambiental.

Según datos del INEGI, los servicios que hay en Las Barrancas son telefonía pública, internet y televisión de paga; en cuanto al ámbito de la salud, cuentan con caravanas de atención y curanderos.

En general, hay abasto de alimentos: frijol, maíz, arroz, leche, huevo, distintos tipos de carne, así como frutas y verduras.

En cuanto a la infraestructura, tiene una red de tuberías para suministrar agua; la CFE distribuye la energía en la mayor parte de la comunidad; aunque no hay una red de drenaje.

También hay transporte público, aunque en mal estado, según lo declarado por las personas que contestaron el censo.

Al ser un lugar paradisíaco y ubicarse en la costa, su actividad económica principal es la pesca y caza de animales, así como servicios de preparación de alimentos y bebidas, es decir, turismo.

Además, en sus playas se realizan concursos de pesca, así como paseos y recorridos en bicicleta, motocicleta o a caballo en sus largas brechas, donde se combinan los paisajes desérticos y de mar.

Por cierto, de acuerdo con el gobierno federal, Las Barrancas es una zona de alto valor comercial y de pesca ribereña, donde se capturan langostas rojas y azules a través de sociedades cooperativas.

Fue en este lugar donde el huracán Polo impactó con toda su fuerza. Una comunidad orgullosa de su terruño y que a través de redes sociales difunde lo mejor de ella: sus bellos atardeceres, su gastronomía de primera y un espacio de descanso para los visitantes.

Con información de N+

ICM