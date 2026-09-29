Lista de Municipios en Alerta por Huracán Polo en Sonora

Protección Civil informó que debido a la cercanía del huracán Polo se ha elevado el nivel de alertamiento para Sonora.

En Alerta Naranja, se encuentran: Álamos, Bácum, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, Navojoa, Pitiquito, Quiriego, Rosario, Benito Juárez, San Ignacio Río Muerto.

Los municipios con Alerta Verde son: Aconchi, Arivechi, Arizpe, Bacadéhuachi, Bacanora, Banámichi, Baviácora, Benjamín Hill, Caborca, Carbó, La Colorada, Cucurpe, Cumpas, Divisaderos, Granados, Huásabas, Huépac, Mazatán, Moctezuma, Nácori Chico, Onavas, Opodepe, Puerto Peñasco, Rayón, Sahuaripa, San Felipe de Jesús, San Javier, San Luis Río Colorado, San Miguel de Horcasitas, San Pedro de la Cueva, Santa Ana, Soyopa, Suaqui Grande, Tepache, Trincheras, Ures, Villa Pesqueira, Yécora, General Plutarco Elías Calles.

En Alerta Azul, se encuentran: Agua Prieta, Altar, Atil, Bacerac, Bacoachi, Bavispe, Cananea, Fronteras, Huachinera, Imuris, Magdalena, Naco, Nacozari de García, Nogales, Oquitoa, Santa Cruz, Sáric, Tubutama, Villa Hidalgo.

El huracán Polo tendría su segundo impacto en tierra entre las 06:00 y 07:00 horas del martes, entre Guaymas y Ciudad Obregón, luego de su llegada a Puerto Andresito, Baja California Sur, como categoría 3 durante la noche del lunes.

Ante su llegada, se mantiene la alerta por vientos de huracán desde Guaymas hasta Huatabampito, mientras que desde este último punto hasta Bahía de Kino permanece vigente la zona de prevención por vientos de tormenta tropical.

Además, se esperan lluvias intensas a torrenciales en el centro y sur del estado, con acumulados de entre 75 y 150 milímetros, que podrían superar los 200 milímetros en algunos puntos, especialmente en los valles de Guaymas y Empalme.

Las precipitaciones podrían ocasionar crecidas de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones urbanas durante las próximas horas, por lo que se recomienda a la población mantenerse atenta a los avisos de Protección Civil, Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional.