Sociedad

Lista de Municipios en Alerta por Huracán Polo en Sonora

El huracán Polo tendría su segundo impacto en tierra entre las 06:00 y 07:00 horas del martes, entre Guaymas y Ciudad Obregón

Lista de Municipios en Alerta por Huracán Polo en SonoraLista de Municipios en Alerta por Huracán Polo en Sonora. Foto: N+

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