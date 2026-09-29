¿El 30 de Septiembre 2026 Es Feriado en México? En Este Municipio se Celebra con un Desfile

Poco a poco los adornos tricolor van desapareciendo de fachadas y calles anunciando el fin del mes patrio, y aunque octubre está por iniciar, algunas personas se preguntan si el próximo miércoles 30 de septiembre es feriado en México.

La duda surge luego de que el pasado 25 de septiembre los estudiantes de educación básica no tuvieron clases con motivo de la sesión de Consejo Técnico Escolar (CTE) en la que participaron docentes y directivos.

Además del 16 de septiembre, fecha que aparece marcada en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) como día de descanso obligatorio para los trabajadores.

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¿El 30 de septiembre es feriado en México?

Ni la LFT ni la Secretaría de Educación Pública (SEP) lo marcan como día de descanso obligatorio en México, sin embargo hay un municipio en el que cada 30 de septiembre es considerado feriado e incluso se realiza un desfile cívico-militar.

Se trata de Morelia, municipio del estado de Michoacán, que celebra este miércoles el 261 aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón, uno de los personajes centrales de la historia de México.

En años anteriores, desde el Gobierno estatal se han lanzado comunicados en los que se da a conocer que con motivo de esta efeméride se declara el 30 de septiembre como día inhábil, sin embargo este 2026 aún no se ha emitido informe respecto a esta fecha.

Por lo que habrá que estar pendientes de la comunicación del Gobierno del Ayuntamiento, así como las autoridades de educación del municipio. Además de consultar con los responsables académicos para constatar si en las escuelas se dará como día feriado.

¿Qué se celebra el 30 de septiembre en México?

José María Morelos y Pavón nació un 30 de septiembre de 1765 en Valladolid, Michoacán, motivo por el cual se celebra en dicho estado a este héroe de la Patria.

Su liderazgo y visión dieron forma al documento "Sentimientos de la Nación", que marcó el rumbo de la Independencia de México.

En celebración de esta efeméride el Gobierno de Morelia ha invitado a la población a disfrutar de la Noche Moreliana el 29 de septiembre con Kabah, La Factoría y Grupo Samuray.

Mientras que el miércoles 30 se realizará el Desfile Cívico-Militar con motivo del 261 aniversario de Morelos y Pavón, mismo que será transmitido a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión.