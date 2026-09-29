Sociedad

¿El 30 de Septiembre 2026 Es Feriado en México? En Este Municipio se Celebra con un Desfile

La Ley Federal del Trabajo contempla todos los días feriados oficiales para empleados, mientras que el Calendario SEP contiene las fechas de asueto para alumnos y maestros

Desfile en Morelia por Natalicio José María Morelos y PavónCada 30 de septiembre se celebra en Morelia, Michoacán, el desfile cívico-militar por el aniversario del natalicio de José María Morelos y Pavón. Foto: Cuartoscuro

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