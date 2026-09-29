Detienen a Presunto Responsable de Homicidio en Saltillo, Coahuila

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvo a Jorge 'N', de 29 años, señalado como presunto responsable del homicidio de un hombre ocurrido en el ejido Padre Santos, en Saltillo, Coahuila.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, los hechos se registraron la noche del sábado 26 de septiembre, cuando la víctima fue agredida presuntamente con un arma blanca. Durante el ataque, el hombre sufrió múltiples lesiones en el pecho y abdomen, que le provocaron la muerte.

Como parte de las investigaciones, agentes de la AIC realizaron trabajos de campo y acciones de inteligencia para dar seguimiento al caso y reunir información que permitiera establecer la probable participación de Jorge 'N' en los hechos.

En las labores también participaron elementos de la Policía Estatal de Coahuila y de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo.

La detención se concretó en la colonia Puerto de Flores, en Saltillo, como resultado de las acciones desarrolladas por las corporaciones de seguridad. La Fiscalía señaló que la investigación fue encabezada por el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, y se llevó a cabo conforme a los protocolos correspondientes.

Jorge 'N' será puesto a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica conforme a derecho. Será esta instancia la encargada de resolver su posible responsabilidad por el homicidio ocurrido en el ejido Padre Santos.