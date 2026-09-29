Homicidios

Detienen a Presunto Responsable de Homicidio en Saltillo, Coahuila

El sujeto es señalado por atacar a un hombre con un arma blanca y provocarle múltiples lesiones en el pecho y abdomen

Detienen a Presunto Responsable de Homicidio en Saltillo, CoahuilaElementos de la AIC detuvieron al presunto responsable del homicidio de un hombre ocurrido el ejido Padre Santos Foto: FGEC

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