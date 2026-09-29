Aeropuerto de Ciudad Obregón Suspenderá Operaciones Este Martes por Huracán Polo

El Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón suspenderá temporalmente sus operaciones este martes 29 de septiembre, de las 06:00 a las 08:00 horas, tiempo local, como medida ante la evolución del huracán Polo.

La terminal aérea informó que la reapertura dependerá de las condiciones que se presenten durante el desarrollo del fenómeno meteorológico, por lo que el horario de reanudación de actividades estará sujeto a su evolución.

Los vuelos comerciales de Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobus y Aeroservicios Guerrero programados para este martes serán reprogramados. Se recomienda a los pasajeros comunicarse directamente con sus respectivas aerolíneas para conocer los nuevos horarios de salida.

Protección Civil Sonora solicita a la ciudadanía mantenerse informada ante los canales oficiales para recomendaciones y medidad de seguridad.