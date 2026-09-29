Sociedad

Aeropuerto de Ciudad Obregón Suspenderá Operaciones Este Martes por Huracán Polo

La terminal aérea informó que la reapertura dependerá de las condiciones que se presenten

El Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón Suspenderá Operaciones por Huracán PoloEl Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón Suspenderá Operacione. Foto: Osvaldo Coronel

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