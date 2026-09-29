Seguridad

Tras Caso en Juchitán, Oaxaca Investiga a Más Presidentes Municipales

El fiscal del estado, Bernardo Rodríguez, informó que se han detectado alrededor de 957 homicidios en la región del Istmo de Tehuantepec

Elementos de la Policía Estatal de Oaxaca.Foto: Facebook Policía Estatal de Oaxaca.

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