Tras Caso en Juchitán, Oaxaca Investiga a Más Presidentes Municipales

El fiscal general del estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, informó que la fiscalía estatal investiga a por lo menos seis presidentes municipales por posibles vínculos con la delincuencia organizada, sin revelar su identidad o municipio.

“Existen por lo menos seis carpetas más de investigación en proceso de integración en contra de autoridades municipales que pudieran tener algún nexo con el tema de delincuencia organizada”, señaló.

Confirmó que hay una orden de aprehensión contra Mariano Rosado, exsecretario municipal del ayuntamiento y suplente del exalcalde Miguel Sánchez Altamirano, y ofreció datos sobre la penetración del grupo criminal de ‘Los Cromos’ en Juchitán, al cual responsabiliza del incremento en los niveles de inseguridad en esta ciudad de casi 200 mil habitantes.

“Hemos detectado la comisión de alrededor de 957 homicidios en toda la región del Istmo de Tehuantepec”, aseguró Bernardo Rodríguez.

El fin de semana, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, se pronunció por crear una nueva Policía municipal para Juchitán

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Actualmente la seguridad está a cargo de fuerzas federales y estatales, mientras que los elementos municipales fueron ubicados en labores de proximidad.

“Ya no podemos dejar a Juchitán en el abandono”, aseguró Jara.

Las nuevas autoridades locales comenzaron a operar, encabezadas por el comisionado Francisco Vásquez, quien señaló: “Lo primero que hay que hacer es reforzar la coordinación con las instituciones de seguridad del gobierno del estado y de la Federación".

Además, aseguró que autoridades federales "nos han ofrecido todo el respaldo, todo el apoyo, la presencia y la estrategia para poder contener lo que en este momento tiene más preocupada a la ciudadanía. Tengo fe, tengo mucha fe, yo creo que sí me tengo que ocupar de restablecer esto”.

Se designó a Fernanda Chávez Cruz como encargada de despacho en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, en sustitución de Emilio Montero, quien renunció al cargo, dijo, para no afectar al gobierno y se deslindó de cualquier relación con grupos criminales. La funcionaria era secretaria de Educación Pública Estatal, organismo que solo administra los niveles de educación media superior y superior.

El gobernador Jara se refirió públicamente a la lista de supuestos aviadores en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), bajo la gestión de Emilio Montero.

“Y el caso de Emilio Montero, tiene en la nómina aviadores, aviadoras o aeroplanos, lo que tenga; quiero comentar que yo he dado instrucciones a la secretaria de Honestidad para que proceda a investigar este caso y que, pues, todo sea transparente. No estoy por encubrir a nadie”, aseguró el mandatario.

Con información de N+.

LECQ