Pronóstico del tiempo

¿Dónde Se Localiza el Huracán Polo Hoy? Ciclón Ocasiona Lluvias Torrenciales en esta Zona

El fenómeno meteorológico mantendrá afectaciones en varios estados, advierte la Comisión Nacional del Agua

Afectaciones del huracán Polo en La Paz, Baja California Sur, el 28 de septiembre 2026. Foto: CuartoscuroAfectaciones del huracán Polo en La Paz, Baja California Sur, el 28 de septiembre 2026. Foto: Cuartoscuro

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