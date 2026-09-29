¿Dónde Se Localiza el Huracán Polo Hoy? Ciclón Ocasiona Lluvias Torrenciales en esta Zona

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), alertó que la circulación del huracán Polo mantendrá lluvias, viento y oleaje elevado en diversos estados.

Según su último informe, el ciclón se localiza sobre el golfo de California y continúa debilitándose paulatinamente mientras se acerca a Sonora.

LIVEBLOG N+: Huracán Polo Pasa por BCS y Va a Sonora: Trayectoria En Vivo y Últimas Noticias del Ciclón

A las 06:00 horas de este martes, el huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson se ubicó exactamente a 50 kilómetros al nor-noreste de Puerto San Andresito, 60 km al oeste-noroeste de Loreto, 80 km al sur de Mulegé, 130 km al sur-sureste de Santa Rosalía y 165 km al nor-noreste de Cabo San Lázaro, todos puntos de Baja California Sur (BCS).

De acuerdo con el SMN, su amplia circulación ocasionará lluvias torrenciales en Sonora; intensas en Sinaloa; muy fuertes en Baja California Sur y Chihuahua, y fuertes en Baja California.

Además de vientos de 90 a 110 km/h con rachas de 130 a 150 km/h en el Golfo de California y Sonora; y de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 70 km/h en Sinaloa (norte). Así como oleaje de 4.0 a 5.0 metros de altura en el Golfo de California y Sonora.

Por ello, el organismo pidió a la ciudadanía extremar precauciones por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones de las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

Según información de la Conagua, Polo tocó tierra como huracán categoría 2 aproximadamente a las 00:00 horas (tiempo del centro de México) en las inmediaciones de Las Barrancas, municipio de Comondú, Baja California Sur.

Según las previsiones, este martes tendrá un segundo impacto, ahora en Sonora como tormenta tropical.

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Posteriormente, el ciclón se debilitaría a post-tropical las primeras horas del miércoles, en tierra a 580 km al noreste de Guaymas, Sonora.

Polo se convirtió en uno de los huracanes más intensos del Pacífico oriental; surgió como tormenta tropical el 20 de septiembre y al día siguiente evolucionó a huracán. Además, en menos de 24 horas alcanzó la categoría 5, la máxima de la escala Saffir-Simpson.

Se trata del sistema número 16 que se forma en el océano Pacífico en la actual temporada de ciclones tropicales 2026.

Antes se formaron las tormentas Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Hernan, Iselle, Julio y Norbert, así como los huracanes Fausto, Genevieve, Karina, Lowell, Marie y Odalys.

Además de Polo, actualmente en este litoral se encuentra la tormenta Rachel frente a costas mexicanas.

La intensa actividad ciclónica se debe a la presencia del fenómeno climatológico El Niño, que consiste en el calentamiento anómalo del mar en el Pacífico.

SPB