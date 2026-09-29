Pronóstico del tiempo

Huracán Polo Toca Tierra en BCS con Fuertes Vientos y Lluvias Torrenciales

Se prevé que el ciclón tropical toque tierra dos veces en México; la segunda se espera sea en Sonora

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Video: Momento Exacto en que el Ojo del Huracán Polo Empieza a Tocar Tierra en BCS
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