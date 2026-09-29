Huracán Polo Toca Tierra en BCS con Fuertes Vientos y Lluvias Torrenciales

Luego de siete días de que Polo se intensificó a huracán, el ciclón tocó tierra este lunes en Baja California Sur. De acuerdo con su trayectoria, el fenómeno cruzará la entidad para después impactar en Sonora.

El ciclón impactó justo al sur de Las Barrancas, en Comondú.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) confirmó que el huracán Polo impactó en territorio mexicano por primera vez, luego de que durante su trayecto en el Pacífico mexicano se intensificara a categoría 5 en tres ocasiones.

Autoridades alertaron a la población por los efectos de Polo. En conferencia de prensa, Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dijo que desde las 14:00 horas de hoy se restringió la movilidad en diversas comunidades de los municipios de Baja California Sur, principalmente en Comondú, Mulegé y Loreto, como medida preventiva.

“Lo principal es mantenerse en sus domicilios, no salir hasta que haya pasado el huracán. Los refugios están preparados, están habilitados, para que puedan ser ocupados en su totalidad”, afirmó Laura Velázquez.

La funcionaria informó que, “muy probablemente, algunas horas vamos a estar sin servicio eléctrico y sin servicio de internet” hasta la medianoche, por el impacto del huracán Polo en Baja California Sur.

Indicó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se ubicó “en lugares estratégicos para empezar a restablecer el servicio eléctrico de inmediato” y agregó que la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) también se sumarán a los trabajos para la recuperación de los servicios.

En tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a la población estar atenta a la información oficial de Protección Civil. Subrayó que a partir de las 14:00 horas se tenía prevista la mayor intensidad de lluvias en la zona por el impacto de Polo.

La Conagua pronosticó lluvias torrenciales para hoy en varias zonas de Baja California Sur y Sonora; muy fuertes en Sinaloa y Chihuahua; y fuertes en Baja California.

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