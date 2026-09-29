Pronóstico del tiempo

Tormenta Rachel se Intensificará a Huracán Categoría 1; Llegará a Jalisco

Se prevé que el fenómeno pase frente a las costas de la entidad, lo que generará condiciones de alto oleaje

Alertan por Hurcán RachelSe prevé que el huracán llegue a Jalisco. Foto: N+

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Tormenta Rachel se convertirá en huracán categoría 1. Se esperan oleajes de hasta 4 metros y lluvias intensas

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