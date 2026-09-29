Tormenta Rachel se Intensificará a Huracán Categoría 1; Llegará a Jalisco

La tormenta tropical Rachel se intensificará a huracán categoría 1, según el pronóstico de meteorólogos de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, quienes señalaron que durante el miércoles pasará frente a las costas del estado, generando condiciones de alto oleaje y lluvias.

El fenómeno provocará oleaje de entre 3 y 4 metros en las costas del sur y norte de Jalisco, además de precipitaciones con acumulados de entre 60 y 100 milímetros.

Lorena Cruz Rivas, meteoróloga de Bomberos Jalisco, aconsejó: “Eviten actividades en el mar; en dado caso de que se presenten estos sistemas, evite el cruce de ríos y arroyos de rápido crecimiento, en dado caso de lluvias fuertes y por efecto de deslaves también”.

Actualmente, el centro de la tormenta tropical se localiza entre las costas de Guerrero y Manzanillo, con un desplazamiento hacia el oeste-noreste y vientos máximos sostenidos de hasta 85 kilómetros por hora, según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Septiembre termina con bastante actividad en el océano Pacífico y se pronostica que octubre también será un mes activo en cuanto a huracanes. Por esta razón, las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta a los canales oficiales y al desarrollo de estos fenómenos meteorológicos.