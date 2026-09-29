Se Registra Temblor en Zona por Donde Pasará el Huracán Polo: Magnitud y Epicentro del Sismo

La mañana de hoy, se registró un sismo en Santa Rosalía, Baja California Sur, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN); aquí te damos los detalles sobre la magnitud y el epicentro del temblor de hoy, 29 de septiembre de 2026, en la zona de la trayectoria del huracán Polo.

Este martes, el huracán Polo, de categoría 1, atraviesa el Golfo de California con trayectoria a Sonora luego de tocar tierra en Las Barrancas, en el municipio de Comondú, Baja California Sur.

A las 06:00 horas, el poderoso ciclón se localizó a 105 kilómetros (km) al norte-noroeste de Loreto, Baja California Sur, y a 145 kilómetros al sur-suroeste de Guaymas, Sonora, con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora (km/hr) y rachas de 140 kilómetros por hora. Se desplaza hacia el noreste a 17 kilómetros por hora, detalló la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

En tanto, el Servicio Sismológico Nacional reportó que a las 05:49 horas de hoy ocurrió un sismo magnitud 4.0 con epicentro a 62 kilómetros al noreste de Santa Rosalía, zona por donde cruzará el huracán Polo durante su trayectoria de Baja California Sur a Sonora, estado donde tocará tierra por segunda vez.

Tras el sismo en Santa Rosalía, Protección Civil de Sonora informó que el temblor no se percibió en la entidad y descartó afectaciones en su territorio.

“Sin reporte de afectaciones ni de haber sido percibido sismo registrado en Santa Rosalía”, señaló Protección Civil de Sonora.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 62 km al NORESTE de SANTA ROSALIA, BCS 29/09/26 05:49:13 Lat 27.72 Lon -111.80 Pf 10 km pic.twitter.com/yjQKoEcLHl — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 29, 2026

RMT