Sociedad

Se Registra Temblor en Zona por Donde Pasará el Huracán Polo: Magnitud y Epicentro del Sismo

El ciclón está cruzando el Golfo de California rumbo a Sonora, donde impactará en tierra por segunda vez

Efectos del huracán Polo en Loreto, Baja California SurEfectos del huracán Polo en Loreto, Baja California Sur. Foto: Reuters

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Huracán Polo avanza hacia Sonora tras tocar tierra en Baja California Sur. Se registra sismo de 4.0 en Santa Rosalía. Detalles sobre el fenómeno natural en desarrollo.

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