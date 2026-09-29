Sociedad

Sismos Hoy en México: SSN Reporta Magnitud y Epicentro de los Temblores

El Servicio Sismológico Nacional registró movimientos durante la madrugada de este martes, dos de ellos con epicentros en Chiapas y Baja California Sur

Simulacro Nacional dSimulacro Nacional del 19 de septiembre de 2026 en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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