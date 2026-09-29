Sismos Hoy en México: SSN Reporta Magnitud y Epicentro de los Temblores

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó sismos durante las primeras horas de este martes.

El primero ocurrió a las 2:21 horas y tuvo una magnitud de 4.5. Su epicentro se localizó a 140 kilómetros (km) al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, con una profundidad de 15 kilómetros.

Más tarde, a las 5:49 horas, se registró otro movimiento, de magnitud 4.0, a 62 km al noreste de Santa Rosalía, Baja California Sur. El SSN ubicó su profundidad en 10 km.

¿Qué hacer si suena la Alerta Sísmica?

Ante la activación de la Alerta Sísmica, se debe, en la medida de lo posible, mantener la calma y actuar de acuerdo con las rutas de evacuación previamente identificadas.

Las autoridades recomiendan tener preparado un plan familiar de protección civil, identificar las rutas de evacuación y considerar las necesidades de niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mascotas.

FBPT