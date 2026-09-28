Marchas

Marcha de Feministas Afecta esta Zona en CDMX: Ruta Alterna a Manifestación

Partirán desde distintos puntos de la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que se prevén complicaciones para la circulación

Día de acción Global por el Aborto Legal, Seguro y GratuitoContingentes marcharon en el marco del Día de acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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