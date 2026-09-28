Marcha de Feministas Afecta esta Zona en CDMX: Ruta Alterna a Manifestación

Este lunes, se realizarán en la Ciudad de México dos movilizaciones feministas con motivo del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, por lo que se prevén afectaciones viales en calles y avenidas de la zona centro.

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, las concentraciones tendrán distintos puntos de partida, aunque ambas tendrán como destino final el Zócalo capitalino.

Ruta de la marcha feminista

La colectiva feminista Mujeres de la Sal convocó a una concentración a partir de las 11:00 horas en el Monumento a la Revolución, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El contingente tiene previsto iniciar su recorrido alrededor de las 13:00 horas con dirección al Zócalo. La movilización se realiza bajo el lema "Marchemos Juntas 28S" y contempla la participación de organizaciones como Mamá Feminista y La Cadera de Eva.

La convocatoria señala que podrían incorporarse otras colectivas durante el trayecto. Se estima una participación de alrededor de 250 personas.

Otra concentración está prevista a partir de las 14:00 horas en la Glorieta de La Joven de Amajac, ubicada en el cruce de Paseo de la Reforma y avenida Morelos, en la colonia Juárez.

La colectiva Rosas Rojas México encabezará esta movilización, que también avanzará hacia el Zócalo capitalino. Entre las organizaciones que anunciaron su participación se encuentran Libres y Combativas Mx, el Grupo de Acción Revolucionaria y colectivos de mujeres y personas trans.

Como rutas alternas, los automovilistas podrán considerar Circuito Interior, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente y Eje 2 Sur.

FBPT