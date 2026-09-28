Accidentes

Accidente en Periférico Hoy: Reportan un Muerto a la Altura de El Toreo, en Naucalpan

Un vehículo cayó desde la parte alta de un puente hacia los carriles centrales a la altura de El Toreo

AccidenteAccidente en Periférico. Foto: N+
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