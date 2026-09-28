Accidente en Periférico Hoy: Reportan un Muerto a la Altura de El Toreo, en Naucalpan

Un accidente registrado este lunes en Periférico Norte dejó una persona muerta y provocó afectaciones a la circulación a la altura de El Toreo, en Naucalpan de Juárez, Estado de México.

El taxi perdió el control cuando circulaba por la parte elevada de la vialidad y cayó en los carriles centrales del Periférico.

El conductor circulaba a exceso de velocidad, situación que presuntamente provocó que el conductor perdiera el control.

Al sitio acudieron bomberos de Naucalpan y policías estatales para atender la emergencia y agilizar el tránsito.

De igual manera, llegó una grúa para realizar el retiro del vehículo.

Mientras se llevan a cabo las diligencias, únicamente un carril permanece habilitado en la zona, por lo que hay afectaciones al tránsito.

Cabe señalar que las autoridades correspondientes mantienen presencia en el lugar mientras continúan los trabajos y se espera que, una vez concluidas las labores periciales, la circulación se normalizarse.

FBPT