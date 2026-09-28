Cinco personas resultaron lesionadas luego de una carambola en la que se vieron involucrados cinco vehículos, entre ellos dos taxis. El percance se registró esta mañana sobre el periférico Raúl López Sánchez, lo que generó la movilización de los cuerpos de emergencia.

El accidente ocurrió cerca de las 07:30 horas en los carriles laterales, en circulación de norte a sur, en la colonia Torreón 2000.

Según los primeros peritajes, el presunto responsable fue el conductor de una camioneta repartidora de gas, la cual impactó a tres vehículos que circulaban por la zona. Posteriormente, otro taxi se estrelló contra la parte trasera de la camioneta, sumándose a la carambola y dejando un total de cinco vehículos involucradas.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar atención a las personas afectadas. Cinco personas fueron valoradas y se reportaron policontundidas, además de presentar crisis nerviosa derivada del accidente.

Elementos de las autoridades correspondientes también acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias necesarias para determinar las responsabilidades por el percance.