Accidentes

Carambola de Cinco Vehículos Deja Lesionados en Periférico de el Torreón, Coahuila

El accidente fue provocado por una camioneta repartidora de gas la cual presuntamente impacto a tres autos

El accidente fue provocado por una camioneta repartidora de gas la cual presuntamente impacto a tres vehículosCinco personas terminaron con lesiones provocadas por el accidente sobre el periférico Raúl López Sánchez. Foto: N+

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Cinco personas terminaron con lesiones provocadas por el accidente sobre el periférico Raúl López Sánchez

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