A esta Hora Inician Marchas en CDMX: 3 Manifestaciones Colapsarán el Centro

Al menos tres manifestaciones se realizarán este lunes en la zona Centro de la Ciudad de México (CDMX), para que tomes precauciones y evites la zona.

De acuerdo con autoridades capitalinas, se trata de Jubilados del Instituto Politécnico Nacional (IPN), pensionados, familiares de trabajadores fallecidos y personal en activo, quienes exigen respuesta y seguimiento al pliego petitorio entregado en Presidencia el 7 de septiembre de 2026, mediante el cual solicitan el pago de finiquitos y gratificaciones por jubilación, pendientes o con adeudos desde el ejercicio fiscal 2024, así como una reunión con autoridades de la Secretaría de Educación Pública y del Instituto Politécnico Nacional, en la que se establezcan compromisos verificables, incluyendo información por escrito, responsables, fechas, calendario de actividades y mecanismos de seguimiento.

Mientras que la Colectiva feminista “Mujeres de la Sal” realiza el "Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro”, con la finalidad de defender su autonomía y para que ninguna mujer tenga que atravesar un aborto desde el miedo, el estigma o la soledad bajo el lema, “Marchemos Juntas 28S”.

Además, integrantes de la Colectiva feminista “Rosas Rojas México” también realizarán una "Acción Global por el Aborto, Legal, Seguro y Gratuito”, para exigir que se garantice la interrupción legal y gratuita del embarazo en América Latina y el Caribe.

Lugar y hora de marchas en zona Centro de CDMX

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los Jubilados del IPN, pensionados, familiares de trabajadores fallecidos y personal en activo se concentraron a las 10:00 horas en la Explanada del Palacio de Bellas Artes, en Avenida Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc; con destino a la Secretaría de Educación Pública, en República de Brasil número 31, Colonia Centro Histórico, en la misma alcaldía.

Después, la Colectiva feminista “Mujeres de la Sal” se reunió a las 11:00 horas en el Monumento a la Revolución, a las 13:00 horas iniciará la marcha con destino al Zócalo capitalino.

Se prevé que, durante el recorrido de la marcha, se sumen en apoyo otras colectivas feministas y no se descarta que se realicen pintas a lo largo del trayecto.

Finalmente, integrantes de la Colectiva feminista “Rosas Rojas” iniciarán con su marcha a las 14:00 horas en la Glorieta “La Joven de Amajac”, en Avenida Paseo de la Reforma y Avenida Morelos, Colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, con destino al Zócalo Capitalino.

Se prevé que, durante el recorrido de la marcha, se sumen en apoyo otras colectivas feministas y no se descarta que se realicen pintas a lo largo del trayecto.

Con información de N+

Rar