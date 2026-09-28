Marchas

A esta Hora Inician Marchas en CDMX: 3 Manifestaciones Colapsarán el Centro

Dos de las protestas son de colectivas feministas por el "Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro”

Protesta de colectivas feministasDía de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Hoy en CDMX: Tres manifestaciones impactan el Centro. Jubilados del IPN y feministas por el aborto legal toman las calles. Infórmate sobre las rutas y horarios.

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