¿Por Qué No Sonó la Alerta Sísmica Hoy por Temblor en CDMX? Mensaje y Altavoces No Se Activaron
Conoce las razones por las que no llegó el mensaje de emergencia a los celulares ni se escuchó la alerta sísmica en los altavoces
Conoce las razones por las que no llegó el mensaje de emergencia a los celulares ni se escuchó la alerta sísmica en los altavoces
Este lunes se registró un sismo en CDMX, sin embargo no sonó la alerta sísmica en los celulares ni altavoces del C5, y acá te explicamos las razones por las que no llegó el mensaje ni se emitió el sonido de emergencia.
A las 1:43:43 horas de la madrugada de hoy 28 de septiembre, ocurrió un temblor con epicentro en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México y tuvo una profundidad de 6.5 kilómetros.
De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), la magnitud del movimiento fue de 2.2, es decir que se trató de un microsismo que se originó en la capital.
Debido a las características y magnitud del sismo de hoy en CDMX, no fue necesaria la activación del sonido de emergencia en los altavoces ni la alerta en los celulares.
Incluso en sus redes sociales, el C5 recordó a los capitalinos que "la alerta sísmica no se activa cuando el epicentro es en la Ciudad de México", pero sí se realizaron protocolos de emergencia y monitoreo de cámaras.
⚠️ De acuerdo con @SismologicoMX se tiene registro de sismo con percepción en algunas zonas de la ciudad.— C5 CDMX (@C5_CDMX) September 28, 2026
Mantenemos comunicación con @SGIRPC_CDMX y se activan protocolos de emergencia y monitoreo con cámaras de la #CDMX.
Recordamos a la ciudadanía que la alerta sísmica NO se… https://t.co/x6vNJfeTIE
Por su parte, la plataforma digital de alertamiento de riesgos de México, SASSLA, explicó que el sismo de hoy en CDMX no fue detectado ni alertado por SASMEX, por lo que la app no generó ninguna notificación.
"Sismos locales al interior del Valle de México resultan prácticamente imposibles de alertar debido a su muy baja magnitud de energía, inmediatez de origen a la Cuenca de México y la rápida propagación de ondas sísmicas", dijo.
Hasta el momento no se han informado sobre daños en casas o edificios por este movimiento que se registró al interior de la colonia Portales Sur, alcaldía Benito Juárez, de acuerdo con información de SASSLA.
PPP