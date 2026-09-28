¿Por Qué No Sonó la Alerta Sísmica Hoy por Temblor en CDMX? Mensaje y Altavoces No Se Activaron

Este lunes se registró un sismo en CDMX, sin embargo no sonó la alerta sísmica en los celulares ni altavoces del C5, y acá te explicamos las razones por las que no llegó el mensaje ni se emitió el sonido de emergencia.

A las 1:43:43 horas de la madrugada de hoy 28 de septiembre, ocurrió un temblor con epicentro en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México y tuvo una profundidad de 6.5 kilómetros.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), la magnitud del movimiento fue de 2.2, es decir que se trató de un microsismo que se originó en la capital.

¿Por qué no se activó la alerta sísmica hoy?

Debido a las características y magnitud del sismo de hoy en CDMX, no fue necesaria la activación del sonido de emergencia en los altavoces ni la alerta en los celulares.