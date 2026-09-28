Sociedad

¿Por Qué No Sonó la Alerta Sísmica Hoy por Temblor en CDMX? Mensaje y Altavoces No Se Activaron

Conoce las razones por las que no llegó el mensaje de emergencia a los celulares ni se escuchó la alerta sísmica en los altavoces

Checa Por Qué No Sonó la Alerta Sísmica Hoy por Temblor en CDMXLos altavoces del C5 no se activaron este lunes 28 de septiembre. Foto: Cuartoscuro
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