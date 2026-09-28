Nueva Advertencia sobre la IA: Bill Gates Dice que Podría Causar Mil Millones de Muertes

Bill Gates advirtió sobre los riesgos asociados con el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) y señaló que esta tecnología podría ser utilizada para provocar acontecimientos con consecuencias catastróficas si llega a manos de personas con intenciones dañinas.

En una entrevista con NBC, Gates afirmó que la IA tiene la capacidad suficiente para impulsar acontecimientos que podrían ocasionar hasta mil millones de muertes.

"La IA es sin duda lo bastante poderosa como para impulsar acontecimientos que causen mil millones de muertes".

Su preocupación está relacionada con el uso de sistemas avanzados de IA por parte de actores que busquen causar daños a gran escala.

El empresario sostuvo que los gobiernos y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley deben participar en la definición de las medidas de seguridad que deberán aplicar las compañías de inteligencia artificial.

Gates consideró que las empresas no deberían depender únicamente de mecanismos de autorregulación y planteó que las salvaguardas y los sistemas de monitoreo tengan carácter obligatorio.

De acuerdo con sus declaraciones, estas medidas representarían un costo adicional para la industria, pero no necesariamente tendrían que frenar de manera significativa el desarrollo de la tecnología.

FBPT