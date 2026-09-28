Internacional

Nueva Advertencia sobre la IA: Bill Gates Dice que Podría Causar Mil Millones de Muertes

El cofundador de Microsoft pidió una mayor participación de los gobiernos en la supervisión de la Inteligencia Artificial

Bill GatesBill Gates, empresario estadounidense. Foto: Reuters

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