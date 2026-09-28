Investigan Nexo de Irán con Plan de Ataque a Base Aérea Británica Usada por EUA

La policía antiterrorista británica investiga para determinar si Irán está detrás de un plan de ataque "terrorista" contra una base militar en Inglaterra utilizada por el ejército estadounidense, informaron este lunes medios de prensa de Reino Unido.

Cinco hombres sospechosos de estar preparando "una acción terrorista" fueron detenidos durante la noche del sábado al domingo cerca de la base de la Royal Air Force (RAF) de Fairford, en el centro de Inglaterra, que el ejército estadounidense utiliza en su guerra contra Irán.

Ante una pregunta sobre los sospechosos, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó "saber todo sobre ellos, y muy pronto tendrán noticias al respecto".

"Estábamos investigándolos. Querían causar graves daños a nuestra base", había afirmado Trump el domingo.

En marzo, Reino Unido autorizó a Estados Unidos a utilizar la base de Fairford para "operaciones defensivas específicas dirigidas contra Irán", con el objetivo de destruir misiles de este país.

Miembros de la policía antiterrorista que llevan a cabo la investigación "tratan de determinar si los sospechosos tienen vínculos con Irán", escribió el lunes el diario británico The Times.

Según The Telegraph, la policía "sospecha" que Irán es quien, con mayor probabilidad, está detrás de este proyecto de ataque.

En julio, los Guardianes de la Revolución iraníes amenazaron con atacar Fairford, advirtiendo que cualquier base utilizada para lanzar ataques contra su país constituiría un "objetivo legítimo", según The Telegraph.

La policía fue alertada sobre los cinco sospechosos detenidos, durante la madrugada del sábado al domingo, por una agricultora que vive cerca de la base.

La mujer contó a la BBC el lunes que había visto "a un grupo de hombres enmascarados" cuando regresaba a su domicilio.

"Me di cuenta de que estaba ocurriendo algo muy inusual", explicó.

"Consciente de que existía una amenaza para la seguridad de la base", la mujer, que no quiso dar su nombre, llamó a la policía.

Una agricultora local, cuya ⁠identidad no ha sido revelada, dijo que había alertado a la policía tras ver a un grupo de "hombres encapuchados y enmascarados" corriendo por los campos.

El ministro de Defensa, Wes Streeting, dijo el lunes a BBC News que la agricultora ‌solo tenía una "vista parcial" y que no especularía sobre los motivos de una investigación en curso.

No obstante, añadió ⁠lo siguiente sobre la amenaza general que supone Irán para el país: "Sabemos que Irán y sus fuerzas afines desean hacernos daño. Sabemos que odian nuestra democracia, y sabemos que tenemos que frustrar regularmente los intentos iraníes de amenazar nuestros intereses o, de hecho, a nuestros aliados".

Reino Unido elevó en abril su nivel nacional de amenaza terrorista a "grave" desde "sustancial" tras una serie de incidentes antisemitas ​en el norte de Londres, ​lo que indica que se ‌considera muy ‌probable un ataque terrorista en un plazo de seis meses.

La policía dijo que estaba investigando vínculos con Irán en muchos de los incidentes en los que fueron atacadas propiedades relacionadas con la comunidad judía o con disidentes iraníes.

En mayo, Reino Unido sancionó a 12 personas y entidades vinculadas a Irán, acusándolas de participar en actividades hostiles, entre ellas la planificación de ataques y la prestación de servicios financieros a ​grupos que pretenden desestabilizar Reino Unido y otros países.

Irán ha negado repetidamente su implicación en ataques o complots en Reino Unido y en otros lugares.

En respuesta a las detenciones en Fairford, la Embajada de Estados Unidos emitió ‌una alerta de seguridad ‌en la que instó a los ciudadanos estadounidenses a "actuar con cautela" y a "preservar su seguridad personal".

Bombarderos estadounidenses B-1 y B-52 han despegado de Fairford, a 160 kilómetros al oeste de Londres, para operaciones durante el conflicto con Irán.

Irán ha dicho que considera un objetivo legítimo cualquier base utilizada para atacar su territorio.

Funcionarios de seguridad británicos han acusado a intermediarios vinculados con Irán de una serie de intentos de incendio provocado y sabotaje en el Reino Unido y otros países, muchos de ellos dirigidos contra la comunidad judía.

Con información de Agencias

ASJ