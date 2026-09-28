Internacional

Investigan Nexo de Irán con Plan de Ataque a Base Aérea Británica Usada por EUA

La policía británica antiterrorista interroga a los 5 hombres detenidos cerca de RAF Fairford, una basa operada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos ante conflictos en Medio Oriente

IránReino Unido elevó en abril su nivel nacional de amenaza terrorista a "grave" desde "sustancial" tras una serie de incidentes antisemitas en el norte de Londres. Foto: Reuters.

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