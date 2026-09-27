Trump Asegura que Cinco Detenidos por Terrorismo Querían Atacar Base Británica

Cinco personas fueron detenidas en Fairford, Reino Unido por cargos relacionados con terrorismo luego de que las autoridades interceptaran tres vehículos sospechosos que, de acuerdo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tenían como objetivo causar daños significativos a una base británica que alberga tropas y aeronaves estadounidenses.

“Buscaban causar un gran daño a nuestra fortaleza... Los teníamos bajo vigilancia desde hacía mucho tiempo. Y los capturamos”, señaló Trump el domingo al referirse a las detenciones.

El presidente estadounidense también destacó la coordinación entre ambos países durante el operativo. “Las detenciones en el Reino Unido fueron fantásticas. Trabajar con Gran Bretaña fue un trabajo increíble. Los teníamos bajo investigación”, afirmó.

La policía británica anunció que investiga un "incidente grave" ocurrido el domingo cerca de una base militar utilizada por la Fuerza Aérea estadounidense en el oeste de Inglaterra, en cuyas inmediaciones fueron detenidos cinco sospechosos de "preparar un acto terrorista".

Por su parte, el primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, reaccionó en la red social X, afirmando que "la seguridad de la población" constituye su "máxima prioridad".

"Quiero que todos sepan que siempre tomaremos todas las medidas necesarias para proteger a los habitantes y garantizar la seguridad nuestro de país", añadió.

Los artificieros de la policía británica examinan varios vehículos relacionados con este incidente cerca de la base de Fairford, donde está estacionada una unidad de la Fuerza Aérea estadounidense.

Como consecuencia de la operación, fueron evacuadas más de 80 viviendas de los alrededores.

"La unidad antiterrorista puede confirmar ahora que está al frente de una investigación sobre un incidente ocurrido durante la noche cerca de la base aérea", indicó la policía de Londres en un comunicado.

Las fuerzas de seguridad recibieron una llamada la madrugada del domingo, que alertaba de "tres vehículos sospechosos que parecían dirigirse hacia la base aérea".

Tras la intervención de agentes armados, cinco hombres fueron detenidos, bajo sospecha de delitos relacionados con explosivos.

Posteriormente, fueron arrestados formalmente por sospechas de "preparación de un acto terrorista".

Imágenes aéreas difundidas por medios británicos muestran a un robot de desactivación de explosivos trabajando en una carretera rural y desplazándose alrededor de tres furgonetas blancas.

"Hemos trabajado en estrecha colaboración con nuestros amigos estadounidenses, y durante el día estuve en contacto con mi homólogo, Pete Hegseth", declaró el ministro británico de Defensa, Wes Streeting, durante su intervención en el congreso anual del Partido Laborista en Liverpool.