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Henry Martín Marca Triplete y Comanda la Victoria de América Sobre Necaxa

Las Águilas retomaron la senda del triunfo luego de dos jornadas sin ganar y ascendieron al subliderato de la Liga MX con 20 puntos

AméricaEl capitán tuvo una noche memorable. Foto: x | @ClubAmerica.
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