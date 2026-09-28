Henry Martín Marca Triplete y Comanda la Victoria de América Sobre Necaxa

América, el club más ganador del futbol mexicano con 16 títulos, goleó por ⁠4-2 como visitante a Necaxa con un triplete de Henry Martín en el cierre de la décima jornada del torneo Apertura.

Las Águilas del América llegaron a 20 puntos para ubicarse en el segundo lugar general, por abajo de ​Toluca, que también registra 20 unidades pero más goles anotados.

En el partido disputado en el estadio Victoria, ‌Necaxa inició presionando y desperdició una clara opción de gol a los 12 minutos cuando el argentino Julián Carranza mandó el balón a un lado de la portería a pesar de quedar sin marca en el área chica tras un rechace defensivo.

El equipo local se puso en ventaja ⁠a los 36 minutos con un potente disparo de Owen González en el área tras recibir un pase de Carranza en una jugada de contragolpe.

América respondió de ‌inmediato y empató tres minutos después por conducto de Henry Martín, quien ‌definió en la línea de gol tras una serie de rebotes en ⁠el área chica.

Necaxa retomó la ventaja a los 43 minutos con un penal convertido por Carranza después de que el defensa colombiano Cristian Borja tocó el balón con la mano.

América volvió a empatar en tiempo de reposición de la primera parte con ​el doblete de ​Henry Martín a ‌través ‌de un tiro penal.

En la segunda parte, el equipo visitante salió a presionar en busca de la remontada que empezó a gestar a los 56 minutos cuando el colombiano Miguel Borja metió el balón pegado al poste izquierdo con un zurdazo en el área tras ​recibir pase de Erick Sánchez, quien robó el balón a Daniel Leyva.

El cuarto gol para América llegó a los 75 minutos con otro penal que ‌anotó Henry Martín ‌después de que Pedro Pedraza derribó dentro del área al delantero español Carlos Álvarez.

Más temprano, en otros partidos del domingo, Atlético de San Luis ganó por 3-2 a Pumas UNAM con dos penales del francés Sebastien Salles-lamonge y otro tanto de David Rodríguez. Para el club de la Universidad Nacional Autónoma de México anotaron Rodrigo López y el brasileño Juninho.

En tanto, León derrotó por 2-1 ‌a Bravos de Ciudad Juárez gracias a los goles del defensa Francisco Nevárez en su propia portería y José Alvarado. Para el ⁠equipo derrotado anotó el colombiano Óscar Estupiñán.

Con información de Reuters

ASJ