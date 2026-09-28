¿Cada Cuánto Dan los Vales Mercomuna 2026 en CDMX? Así Consultas Negocios Donde se Canjean

Durante septiembre personal de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana de la Ciudad de México (SAPCI) mantiene recorridos para registrar a vecinos al programa Mercomuna, que entrega vales canjeables en negocios y mercados públicos inscritos en el programa.

El registro al programa que busca fortalecer la economía familiar se hace "Casa por Casa", y en 2026 se estima que beneficie a 635 mil hogares de CDMX, de los cuales 508,000 estarán a cargo de mujeres jefas de familia y 127 mil de jefatura masculina.

Los habitantes que pueden ser considerados beneficiarios son hombres y mujeres de 19 a 56 años que viven en situación de pobreza y encabezan un hogar.

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¿Cada cuánto dan los vales Mercomuna en 2026?

Dado que continúa el registro de nuevos beneficiarios, aún no ha habido entrega de Vales Mercomuna en Ciudad de México.

En 2025, el Gobierno de Ciudad de México anunció que el monto del apoyo se incrementaría a 3 mil pesos para 2026, mismos que se entregarían de forma anual.

En aquella ocasión, Clara Brugada, jefa de Gobierno de Ciudad de México detalló que estos vales se otorgarían a las familias beneficiarias de forma continúa durante 5 años.

Los jefes de familia seleccionados para el apoyo son citados por personal de SAPCI a un evento masivo donde se les hace entrega de la fajilla con vales de distintas denominaciones.

Pero ojo, porque las reglas de operación establecen distintos montos según el periodo en el que te hayas incorporado el programa, por lo que en una nota previa ya te dimos a conocer cuánto recibirán quiénes se hayan afiliado en septiembre de 2026.

¿Cómo saber dónde canjear los Vales Mercomuna en 2026?

La Secretaría de Atención y Participación Ciudadana de CDMX mantiene publicada una lista con los negocios en los que se pueden canjear los Vales Mercomuna en las 16 alcaldías.

En este directorio disponible a consulta en línea se puede buscar por alcaldía, colonia, giro del negocio o nombre del establecimiento.

Entre los negocios que puedes hallar publicados hay pollerías, carnicerías, verdulerías, farmacias, tiendas de insumos de limpieza, entre otros.

En cambio, si eres dueño de alguno de estos establecimientos en una nota previa ya te dimos a conocer dónde se pueden intercambiar por dinero en efectivo.