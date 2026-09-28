Programas sociales

¿Cada Cuánto Dan los Vales Mercomuna 2026 en CDMX? Así Consultas Negocios Donde se Canjean

Hombres y mujeres de 19 a 56 años pueden ser beneficiarios de este programa que entrega vales para comprar la despensa a Jefes de Familia de CDMX

Mujer sostiene solicitud a Vales Mercomuna. Cada Cuánto los Dan.Estos cupones que entrega el Gobierno de México se pueden canjear en mercados públicos o negocios que estén inscritos en el programa. Foto: X @SAPCI_CDMX.

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