¿Cada Cuánto Dan los Vales Mercomuna 2026 en CDMX? Así Consultas Negocios Donde se Canjean

Durante septiembre personal de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana de la Ciudad de México (SAPCI) mantiene recorridos para registrar a vecinos al programa Mercomuna, que entrega vales canjeables en negocios y mercados públicos inscritos en el programa.
El registro al programa que busca fortalecer la economía familiar se hace "Casa por Casa", y en 2026 se estima que beneficie a 635 mil hogares de CDMX, de los cuales 508,000 estarán a cargo de mujeres jefas de familia y 127 mil de jefatura masculina.
Los habitantes que pueden ser considerados beneficiarios son hombres y mujeres de 19 a 56 años que viven en situación de pobreza y encabezan un hogar.
¿Cada cuánto dan los vales Mercomuna en 2026?
Dado que continúa el registro de nuevos beneficiarios, aún no ha habido entrega de Vales Mercomuna en Ciudad de México.