¿Cuándo Abre la Plataforma Jóvenes Construyendo el Futuro 2026 y Cuánto Tiempo Recibes el Apoyo?

Está por abrir un nuevo periodo de postulaciones a centros de trabajo en la Plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro este 2026. El programa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social otorga 9,582.47 pesos mensuales a jóvenes de 18 a 29 años.

Este apoyo bienestar está dirigido a hombres y mujeres, del rango de edad antes mencionado, que no estudian ni trabajan, pero que tienen disponibilidad de tiempo para participar en una capacitación en un centro de trabajo.

Ten en cuenta que la postulación a centros de trabajo se hace a través del Mapa de Focalización, una plataforma que abre aproximadamente cada dos meses, en la que el aspirante al apoyo busca si su municipio o localidad tiene capacitaciones abiertas.

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¿Cuándo se abre la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro en 2026?

Luego de que agosto fue el último mes que hubo postulaciones, este 1 de octubre de estaría por abrir un nuevo periodo con vacantes en centros de trabajo para aquellos jóvenes que ya hicieron su registro en la página web del programa, o que acudieron a las Oficinas Móviles de Jóvenes Construyendo el Futuro.

En la plataforma de JCF que abrirá el próximo mes de octubre, los jóvenes ubicarán su localidad o municipio en el Mapa de Focalización.

El programa prioriza a quienes residen en municipios, colonias y localidades con altos niveles de pobreza e incidencia delictiva.

Una vez que son incorporados a un centro de trabajo, el Gobierno de México les otorga una tarjeta bienestar en la que deposita mensualmente 9,582.47 pesos -equivalentes a un salario mínimo-, además de otorgar seguro médico del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) hasta por 12 meses.

¿Por cuánto tiempo paga Jóvenes Construyendo el Futuro?

Los jóvenes aceptados están afiliados durante un periodo máximo de 12 meses consecutivos, pero es muy importante que sepas que una vez que concluyas este periodo no podrás volver a registrarte.

Durante los 12 meses que dure la capacitación en el centro de trabajo, los aprendices podrán cambiar de centro de trabajo por una única ocasión, conforme a las Reglas de Operación del Programa.

Paso a paso, cómo hacer el registro como "aprendiz"

Los hombres y mujeres de 18 a 29 años que deseen postularse al programa deben hacerlo como "aprendices", como se les denomina a los beneficiarios de este programa.

A continuación te explicamos el paso a paso para hacer tu registro en línea, mismo que debes de tener listo para el próximo periodo de postulaciones.