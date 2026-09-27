Programas sociales

¿Cuándo Abre la Plataforma Jóvenes Construyendo el Futuro 2026 y Cuánto Tiempo Recibes el Apoyo?

La STyPS recuerda a jóvenes de 18 a 29 años que el registro a este programa está abierto durante todo año, y esperar el periodo de postulaciones a centros de trabajo.

Mujer sostiene pin con logo de JCF. Cuándo abre plataforma y por cuánto tiempo recibes apoyo de 9.500 pesos.Hombres y Mujeres de 18 a 29 años que hayan completado su registro al programa JCF, pueden postular a un centro de trabajo en la plataforma que habilita el programa. Foto: Facebook JCF.

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