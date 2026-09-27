Pronóstico del tiempo

Tormenta Tropical Rachel: Trayectoria y Estados Afectados por el Potencial Huracán

La depresión tropical Dieciocho-E se fortaleció hasta convertirse en la tormenta tropical Rachel, frente a costas mexicanas

Huracanes en MéxicoFoto: Reuters
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