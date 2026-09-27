Tormenta Tropical Rachel: Trayectoria y Estados Afectados por el Potencial Huracán

En medio de la alerta generada por el posible impacto del huracán Polo en Baja California Sur, un nuevo ciclón se ha desarrollado frente a las costas mexicanas. Se trata de la tormenta tropical Rachel, que, de acuerdo con las proyecciones meteorológicas, podría evolucionar a huracán en las próximas horas.

Y es que, además de los sistemas que se encuentran generando alteraciones en el clima en el país este domingo, se suman los efectos causados por este nuevo fenómeno. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), Rachel presenta vientos máximos sostenidos de 64 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a ocho kilómetros por hora.

Actualmente, la tormenta Rachel se localiza a 485 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, y a 900 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La autoridad también indicó que se pronostica que aumente a huracán categoría 1 el martes 29 de septiembre, alrededor de las 12:00 horas, con vientos sostenidos de 120 km/h.

Posteriormente, el 1 de octubre se espera que aumente a categoría 2, localizado a 390 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Para este 27 y 28 de septiembre de 2026, los estados con mayores afectaciones en el estado del tiempo en México serán Guerrero y Oaxaca, donde podrían registrarse lluvias puntuales intensas.

Asimismo, se prevén vientos de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 70 km/h y oleaje de 2.0 a 3.0 en las costas de Guerrero y Oaxaca.

Para este lunes, el SMN agregó a Chiapas con posibles lluvias puntuales. a causa de este sistema ciclónico

Por tal motivo, las autoridades recomendaron extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.