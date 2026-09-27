Pronóstico del tiempo

Huracán Polo: Prevén Toque Tierra Como Categoría 2 en Baja California Sur

El ciclón tocará tierra a 60 kilómetros al norte de Puerto San Andresito

Foto: ConaguaFoto: Conagua

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