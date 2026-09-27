Huracán Polo: Prevén Toque Tierra Como Categoría 2 en Baja California Sur

El huracán Polo categoría 3 mantiene su trayectoria hacia Baja California Sur, donde se esperan lluvias puntuales fuertes, vientos y oleaje elevado durante su avance. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigilancia sobre el sistema y sus posibles efectos en la región.

Polo registra vientos máximos sostenidos de 195 km/h y rachas de hasta 240 km/h, por lo que se mantiene como huracán categoría 3 en la escala Saffir-Simpson. Su amplia circulación favorecerá lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el norte y centro de Baja California Sur.

Ante el avance del ciclón, se mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta Abreojos hasta Santa Fe, así como desde Loreto hasta Santa Rosalía, en Baja California Sur. También se prevén vientos de 20 a 40 km/h, con rachas de 50 a 60 km/h, y oleaje de 3 a 5 metros en las costas del estado.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el huracán Polo tocará tierra en Baja California Sur este lunes 28 de septiembre a las 18:00 horas como categoría 2, a 60 kilómetros al norte de Puerto San Andresito y a 70 kilómetros al sur-suroeste de Mulegé.

Después de su paso por Baja California Sur, Polo continuará su desplazamiento y perderá fuerza. Para el martes, el pronóstico indica que se convertirá en tormenta tropical sobre Sonora, a 115 kilómetros al noreste de Guaymas y a 190 kilómetros al este de Bahía Kino.

Ese mismo día, el sistema se convertirá en post-tropical o remanente sobre Chihuahua, donde se ubicará a 75 kilómetros al oeste-suroeste de Ciudad Juárez y a 535 kilómetros al noreste de Guaymas.

El SMN recomienda a la población extremar precauciones por las lluvias, el viento y el oleaje, incluida la navegación marítima, además de atender las indicaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil.