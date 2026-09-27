Homicidios

Policía es Asesinado en su Casa en Salamanca, Guanajuato

Hombres armados llegaron al domicilio y entraron a la fuerza para disparar en contra del agente municipal

Policía es Asesinado en su Casa en Salamanca, Guanajuato.Policía es Asesinado en su Casa en Salamanca, Guanajuato. Foto: N+

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El funcionario público se encontraba en su día de descanso al momento de ser atacado a balazos.

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