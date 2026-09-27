Policía es Asesinado en su Casa en Salamanca, Guanajuato

Un ataque armado se registró en el interior de un domicilio ubicado en la colonia Santa Elena de la Cruz en Salamanca, Guanajuato.

Vecinos al escuchar los hechos y la huída de los presuntos responsables, llamaron a la Central de Emergencias 911 para denunciar el detonaciones por arma de fuego.

Eran alrededor de las 8 de la noche cuando dos hombres armados llegaron a la vivienda y derribaron el portón para luego entrar y disparar en contra del elemento que se encontraba en su día de descanso.

Paramédicos y compañeros de la víctima llegaron a la calle Iztapalapa para brindarle primeros auxilios, sin embargo, cuando se le tomaron sus signos vitales ya había fallecido.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Presunto Ladrón Trató de Llevarse una Camioneta Estacionada durante la Noche en Puebla

El policía fue identificado como Juan Carlos ’N’ quien fue levantado su cuerpo por personal del Servicio Médico Forense y trasladado a realizarle la necropsia de ley.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE), ya se encuentra realizando las indagatorias para complementar una carpeta de investigación.