Huracán Polo: Cierran Puertos y Piden a Pescadores Retirar Embarcaciones en Sonora

Ante los posibles efectos del ciclón tropical “Polo”, la Secretaría de Marina cerró a la navegación general los puertos de Guaymas, Empalme, Las Guásimas y La Manga, como medida preventiva. El cierre se hizo oficial a partir de las 14:00 horas del domingo 27 de septiembre y contempla la suspensión de actividades marítimas en estas zonas mientras se mantiene el monitoreo del fenómeno meteorológico.
En Yavaros, la Capitanía de Puerto solicitó a los pescadores ribereños retirar sus embarcaciones del agua durante la tarde del sábado, mientras que desde el domingo quedó prohibida la salida al mar.
La medida fue acompañada de una reunión informativa dirigida al sector pesquero, con el objetivo de dar a conocer las condiciones previstas y las recomendaciones para evitar situaciones de riesgo.
De acuerdo con información de la Secretaría de Marina, antes de su llegada a tierra “Polo” presentó vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora, rachas de hasta 305 kilómetros por hora y oleaje de entre 6.7 y 7.3 metros.
Ante estas condiciones, las autoridades exhortaron a la población a evitar actividades marítimas de riesgo y mantenerse atenta a las indicaciones oficiales.
Los cierres forman parte de las acciones preventivas implementadas para reducir riesgos ante los posibles efectos del sistema en la región.