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Huracán Polo: Cierran Puertos y Piden a Pescadores Retirar Embarcaciones en Sonora

Yavaros, Guaymas, Empalme, Las Guásimas y La Manga restringen actividades marítimas ante vientos intensos, oleaje elevado, con riesgo para tripulantes

Huracán Polo: Cierran Puertos y Piden a Pescadores Retirar Embarcaciones en SonoraHuracán Polo: Cierran Puertos y Piden a Pescadores Retirar Embarcaciones en Sonora. Protección Civil

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Cierran puertos en Guaymas y más por el ciclón Polo. Vientos de 305 km/h y oleaje peligroso.

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