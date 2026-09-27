Huracán Polo: Cierran Puertos y Piden a Pescadores Retirar Embarcaciones en Sonora

Ante los posibles efectos del ciclón tropical “Polo”, la Secretaría de Marina cerró a la navegación general los puertos de Guaymas, Empalme, Las Guásimas y La Manga, como medida preventiva. El cierre se hizo oficial a partir de las 14:00 horas del domingo 27 de septiembre y contempla la suspensión de actividades marítimas en estas zonas mientras se mantiene el monitoreo del fenómeno meteorológico.

En Yavaros, la Capitanía de Puerto solicitó a los pescadores ribereños retirar sus embarcaciones del agua durante la tarde del sábado, mientras que desde el domingo quedó prohibida la salida al mar.

Pescadores ribereños fueron llamados a retirar sus embarcaciones del agua y evitar actividades marítimas ante las condiciones generadas por “Polo”. Foto: Protección Civil

La medida fue acompañada de una reunión informativa dirigida al sector pesquero, con el objetivo de dar a conocer las condiciones previstas y las recomendaciones para evitar situaciones de riesgo.

De acuerdo con información de la Secretaría de Marina, antes de su llegada a tierra “Polo” presentó vientos sostenidos de 250 kilómetros por hora, rachas de hasta 305 kilómetros por hora y oleaje de entre 6.7 y 7.3 metros.

Ante estas condiciones, las autoridades exhortaron a la población a evitar actividades marítimas de riesgo y mantenerse atenta a las indicaciones oficiales.

Los cierres forman parte de las acciones preventivas implementadas para reducir riesgos ante los posibles efectos del sistema en la región.



