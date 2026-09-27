Hallan a Mujer Muerta en Patio de Casa en el Centro de Monterrey

Una mujer fue encontrada sin vida en el patio de una casa ubicada en el cruce de las calles Tapia y Juan Álvarez, en el Centro de la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar de los hechos, la víctima fue hallada boca abajo en un charco de sangre, aparentemente ya con varios días de haber fallecido en el sitio. Hasta el momento, se desconocen las causas de su muerte.

El hallazgo de la mujer sin vida lo hizo la propietaria de la casa, quien dio aviso a las autoridades de seguridad de inmediato. La víctima de aproximadamente 37 años de edad, tenía el cabello corto hasta los hombros y llevaba puesto un vestido de color verde en la parte superior, además de un suéter morado.

Al sitio arribaron elementos de la Policía de Monterrey, así como peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, quienes acordonaron la casa para llevar a cabo las indagatorias correspondientes.

Dentro de las investigaciones se indaga si la mujer fue lanzada desde la azotea de una casa contigua; sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado cómo fue que la víctima perdió la vida. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizarle la autopsia de ley y determinar la causa de su muerte.

Con información de Vladimir Tuexi | N+

SHH