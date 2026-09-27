Homicidios

Hallan a Mujer Muerta en Patio de Casa en el Centro de Monterrey

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la causa de muerte de la víctima

Acordonan casa por hallazgo de mujer sin vida en el patioLa vivienda donde se encontró a la mujer muerta fue acordonada. Foto: N+

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