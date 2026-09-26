Homicidios

Menor de 14 Años es Encontrada Sin Vida al Interior de una Casa en Guadalupe, NL

El propietario del domicilio, señalado como presunto punto de venta de droga, fue detenido para rendir su declaración

Policía de Guadalupe y peritos del ICSP acordonan calle en colonia Tres CaminosInvestigan muerte de adolescente en colonia Tres Caminos, en Guadalupe. Foto: N+

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