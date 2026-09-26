Menor de 14 Años es Encontrada Sin Vida al Interior de una Casa en Guadalupe, NL

Una adolescente de 14 años de edad fue localizada sin vida durante las primeras horas del día al interior de un domicilio ubicado en la colonia Tres Caminos, perteneciente al municipio de Guadalupe, Nuevo León.

El despliegue de seguridad e investigación se concentró sobre la calle Orquídea 138, sitio donde autoridades investigadoras acordonaron la zona tras confirmarse el deceso de la menor, identificada preliminarmente como Alejandra Samara.

De acuerdo con las declaraciones aportadas por testigos de la colonia Tres Caminos, la víctima no residía en el domicilio aunque solía acudir con frecuencia para reunirse con el dueño de la propiedad. Asimismo, trascendió que el domicilio era señalado como un aparente punto de venta de droga donde jóvenes solían acudir a consumir sustancias.

Tras el hallazgo del cuerpo de la menor de 14 años de edad, el propietario del domicilio quedó a disposición de las autoridades correspondientes para rendir su declaración y deslindar o establecer responsabilidades.

En el sitio, peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y elementos policiacos llevaron a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer las causas precisas del deceso, evaluando si la víctima presenta huellas de violencia o si el fallecimiento estuvo derivado de una aparente broncoaspiración.

Con información de Adriana Garcino | N+

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