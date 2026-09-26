Homicidios

Localizadas a Dos Personas Sin Vida Dentro de Hotel en Valle de la Trinidad, Ensenada

Autoridades atendieron un reporte por posibles disparos y resguardaron el inmueble

Localizadas a Dos Personas Sin Vida Dentro de Hotel en Valle de la Trinidad, EnsenadaLocalizadas a Dos Personas Sin Vida Dentro de Hotel en Valle de la Trinidad, Ensenada

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+