Localizadas a Dos Personas Sin Vida Dentro de Hotel en Valle de la Trinidad, Ensenada

Dos personas fueron localizadas sin vida dentro de una habitación del Hotel Vista Bella, ubicado en la delegación Valle de la Trinidad, en Ensenada.

El reporte fue recibido alrededor de las 8:05 de la mañana, luego de que se informara sobre presuntas detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones del establecimiento.

Al llegar al sitio, elementos de la Policía Municipal fueron conducidos hasta una de las habitaciones, donde localizaron a un hombre y una mujer con manchas pardo rojizas y sin responder al llamado.

Paramédicos del poblado acudieron al lugar y confirmaron que ambas personas ya no contaban con signos vitales.

La zona fue acordonada y quedó bajo resguardo, mientras que la Fiscalía General del Estado fue notificada para llevar a cabo las diligencias e investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer de manera oficial las identidades de las dos personas localizadas sin vida ni se ha informado si las presuntas detonaciones reportadas están relacionadas con el hallazgo.

APG