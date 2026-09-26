Sociedad

Rusia y México Reafirman Cooperación en Reunión de sus Cancilleres en la ONU

Serguéi Lavrov y Roberto Velasco dialogaron sobre asuntos internacionales y el fortalecimiento de sus vínculos comerciales, económicos y culturales

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Rusia y México fortalecen lazos en la ONU: Lavrov y Velasco discuten cooperación económica y cultural

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