Rusia y México Reafirman Cooperación en Reunión de sus Cancilleres en la ONU

El Ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa, Serguéi Lavrov, se reunió con su homólogo de México, Roberto Velasco Álvarez, al margen de 81.° periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

Ambos jefes de la Diplomacia intercambiaron opiniones acerca de los asuntos internacionales y regionales de actualidad, haciendo hincapié en la cooperación en el marco de la ONU, el Grupo de los 20, del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y otros formatos multilaterales.

Rusia y México reafirmaron su compromiso con los principios y las normas del derecho internacional, así como con la búsqueda colectiva de soluciones a los problemas globales actuales.

Además, se dialogó acerca de la atención a los esfuerzos para mantener el diálogo político bilateral, extender la cooperación comercial y económica y fortalecer los vínculos culturales y humanitarios.