Marcha por Ayotzinapa en CDMX: Ruta, Calles Cerradas y Alternativas Viales

La marcha por Ayotzinapa recorrerá este sábado las principales vialidades de la Ciudad de México, con motivo de los 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. La movilización forma parte de la Jornada por Ayotzinapa, convocada del 21 al 27 de septiembre.

La concentración de participantes está prevista a partir de las 15:30 horas en el Ángel de la Independencia, mientras que el contingente comenzará a avanzar a las 16:00 horas rumbo al Centro Histórico.

El recorrido partirá del Ángel de la Independencia y continuará sobre Paseo de la Reforma. Posteriormente, los manifestantes tomarán avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle 5 de Mayo, hasta llegar al Zócalo capitalino.

El paso de los contingentes podría ocasionar cierres temporales y afectaciones viales en las calles que forman parte de la ruta, así como en vialidades cercanas al Centro Histórico. Los cortes a la circulación se realizarán conforme avance la movilización.

Para quienes necesiten desplazarse por la zona durante la tarde, algunas alternativas son Circuito Interior, Eje 1 Norte, Eje 1 Oriente, Fray Servando Teresa de Mier, José María Izazaga y Chapultepec. Estas opciones podrían cambiar de acuerdo con los cierres que implementen las autoridades.

La convocatoria fue difundida por la cuenta de Facebook de Padres y Madres de Ayotzinapa, como parte de las actividades organizadas durante la Jornada por Ayotzinapa.

La movilización conmemora la desaparición de los 43 estudiantes, ocurrida entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Desde entonces, familiares y organizaciones realizan actividades para exigir avances en el esclarecimiento del caso.