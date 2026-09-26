Narcotráfico

Cae Banda Dedicada al Robo de Transporte de Carga y Narcomenudeo en Puebla

Juan 'N', Jesús 'N', Yusiel 'N' y Evelio 'N' fueron detenidos en la carretera federal Puebla-Tehuacán en Huixcolotla

Aseguran armas y drogas durante operativo en Huixcolotla.Aseguran armas y drogas durante operativo. Foto: SSP Puebla

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Detenidos en Huixcolotla: Juan, Jesús, Yusiel y Evelio, vinculados a robos y narcomenudeo. La policía asegura armas y drogas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+