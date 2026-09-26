Cae Banda Dedicada al Robo de Transporte de Carga y Narcomenudeo en Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvo a cuatro presuntos integrantes de la banda denominada 'Los Pocholos', relacionada con delitos como robo a transporte de carga y narcomenudeo.

La intervención se llevó a cabo sobre la carretera federal Puebla-Tehuacán, a la altura del Barrio de La Candelaria, perteneciente al municipio de Huixcolotla, donde fueron detenidos Juan 'N', de 32 años; Jesús 'N', alias 'El Moreno', de 25; Yusiel 'N', alias 'El Gordo', de 24 años, y Evelio 'N', de 18 años.

De acuerdo con las labores de investigación, los cuatro hombres estarían relacionados con asaltos a transporte de carga en el corredor Huixcolotla - Tecamachalco, además, presuntamente, se dedicarían a la distribución de sustancias ilícitas.

🚔 La Policía Estatal detuvo en Huixcolotla a cuatro presuntos integrantes de “Los Pocholos”, banda relacionada con asaltos a transporte de carga en el corredor Tepeaca–Tecamachalco y con la distribución de sustancias ilícitas.



Los detenidos son Juan N., Jesús N., alias “El… pic.twitter.com/VEYDWan5m4 — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) September 26, 2026

Juan 'N', Jesús 'N' y Yusiel 'N' cuentan con registros por su probable participación en delitos contra la salud, portación de arma de fuego sin licencia, privación ilegal de la libertad y amenazas.

Durante la intervención, elementos de la policía estatal aseguraron un inhibidor de señal, dos equipos de radiocomunicación, dos armas de fuego, cartuchos útiles de distintos calibres, envoltorios con posible droga y una camioneta con placas de circulación del Estado de México.

Con información de N+

MCS