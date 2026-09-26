Segob Reafirma Compromiso con la Verdad y Búsqueda de los 43 Normalistas de Ayotzinapa

La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que después de 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", de Ayotzinapa, reitera su compromiso con las madres y padres, con la verdad, la justicia y la búsqueda de los jóvenes.

Cabe recordar que fue el 26 de septiembre de 2014 cuando desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa, por lo que los padres de estos jóvenes pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisar los expedientes y amparos del caso.

Los manifestantes fueron recibidos por el Ministro Presidente de la SCJN, Hugo Aguilar. La reunión duró una hora; padres de familia y su representante legal informaron que se comprometieron a revisar lo solicitado, así como dialogar con la Ministra de la SCJN, Yazmín Esquivel.

"Otro de los compromisos del señor presidente de la Suprema Corte es que nos consiga una reunión con la ministra Esquivel, porque es quien lleva el expediente de este caso y por eso esperemos que en los próximos días de la próxima semana nos puedan concretar una reunión", manifestó Isidoro Vicario, abogado de padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Se esperan avances en el próximo informe que será presentado por autoridades federales este 28 de septiembre. Al final de la reunión, los manifestantes se retiraron de forma pacífica.