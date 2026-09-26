Desaparecidos

Segob Reafirma Compromiso con la Verdad y Búsqueda de los 43 Normalistas de Ayotzinapa

A 12 años de la desaparición, la secretaría de Gobernación refrendó su compromiso para esclarecer el caso

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A 12 años de Ayotzinapa, Rosa Icela Rodríguez reafirma su compromiso con la verdad y justicia para los 43 estudiantes desaparecidos

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