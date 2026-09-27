Ataque a Balazos Moviliza a Autoridades en Colonia Cumbres en Monterrey

Un ataque a balazos movilizó a autoridades de seguridad hasta la colonia Cumbres, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. De acuerdo con los primeros reportes, los disparos fueron directo contra un carro color rojo que se encontraba en la zona.

Las detonaciones de arma de fuego se registraron en el primer sector de la colonia Cumbre, en la avenida Hacienda de las Cumbres. Sujetos armados arribaron al sitio y dispararon en diversas ocasiones contra el vehículo para después darse a la fuga.

Elementos de la Policía de Monterrey se desplegaron hasta el lugar donde encontraron al auto con impactos de bala en la carrocería. Agentes ministeriales también llegaron a la escena del ataque para acordonar la zona e iniciar el levantamiento de evidencias, así como las indagatorias correspondientes.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del ataque armado y la identidad de los agresores que ya son buscados por las autoridades. Según lo informado, no se reportaron personas heridas por este hecho de violencia.

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Con información de Vladimir Tuexi | N+

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