Balaceras

Ataque a Balazos Moviliza a Autoridades en Colonia Cumbres en Monterrey

Las detonaciones de arma de fuego generaron el despliegue de los elementos policiacos

Acordonan zona por ataque a balazos en CumbresLa zona del ataque fue acordonada por las autoridades. Foto: N+
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