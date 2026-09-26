Colapsa Techo de Zapatería en el Centro de Guamúchil, Sinaloa; Hay un Herido

Un trabajador de 34 años resultó lesionado tras el colapso del techo del segundo piso de una zapatería ubicada en la zona Centro de Guamúchil.

El lesionado fue identificado como José Francisco “N”, con domicilio en La Reforma, Angostura, quien se encontraba laborando en el establecimiento cuando ocurrió el accidente.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un hospital de la localidad, donde quedó internado para recibir atención médica.

Al sitio también arribaron elementos de Protección Civil y Seguridad Pública, quienes atendieron la emergencia y realizaron una revisión del inmueble.

Hasta el momento, se desconocen las causas del derrumbe y el estado de salud del trabajador.