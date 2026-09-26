Balaceras

Colapsa Techo de Zapatería en el Centro de Guamúchil, Sinaloa; Hay un Herido

Hasta el momento, se desconocen las causas del derrumbe y el estado de salud del trabajador

Colapsa Techo de Zapatería en el Centro de Guamúchil; Trabajador Resulta HeridoColapsa Techo de Zapatería en el Centro de Guamúchil. Foto: PuntualizandoPortal

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