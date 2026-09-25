FGR Asegura Más de 49 Toneladas y 45 Mil Litros de Sustancias Químicas en Bodega de Sinaloa

La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de cateo en una bodega ubicada en el poblado El Diez, en inmediaciones de la carretera costera Culiacán-Mazatlán.

En el lugar se aseguraron precursores químicos, cargadores y cartuchos para armas de fuego y otros indicios que podrían acreditar la probable comisión de los delitos de posesión de precursores químicos, posesión de cargadores y cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

De acuerdo con los hechos, elementos de la Policía Estatal Preventiva y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) atendieron un reporte donde se mencionó una cortina de la bodega se encontraba semiabierta y alcanzaron a ver chalecos, cargadores, costales y bidones, los cuales desprendían un fuerte olor a químicos.

Las autoridades iniciaron la investigación en atención a Informe Policial Homologado y se obtuvo autorización para ejecutar una orden de cateo en el inmueble, la cual fue ejecutada por elementos de la PFM de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

En el lugar aseguraron aproximadamente 18 mil 100 kilos de posible sosa cáustica; alrededor de 25 mil 975 kilos de, al parecer, ácido tartárico; cerca de 950 kilos de posible acetato de plomo, aproximadamente cuatro mil 725 kilos de aparente cianuro de sodio, cerca de 12 mil litros de posible ácido clorhídrico, así como 33 mil 490 litros y 225 kilos de sustancia pendiente de determinar.

Además, cargadores y cartuchos para arma de fuego; dos chalecos tácticos, un vehículo tipo montacargas y el inmueble en mención.

Las sustancias se encontraban en costales, cajas, bidones y tambos. Todo lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público.