Seguridad

FGR Asegura Más de 49 Toneladas y 45 Mil Litros de Sustancias Químicas en Bodega de Sinaloa

En el lugar se aseguraron precursores químicos, cargadores y cartuchos para armas de fuego y otros indicios

FGR Asegura Más de 49 Toneladas y 45 Mil Litros de Sustancias Químicas en Bodega de SinaloaFGR Asegura Más de 49 Toneladas y 45 Mil Litros de Sustancias Químicas. Foto: FGR

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+