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Balacera Contra Vivienda Provoca Fuga de Gas en Culiacán

Durante el ataque una bala impactó un tanque de gas y lo perforó

Balacera Contra Vivienda Provoca Fuga de Gas en Culiacán.Balacera Contra Vivienda Provoca Fuga de Gas en Culiacán. Foto: N+

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La vivienda presentó múltiples impactos por arma de fuego, solo hubo daños materiales.

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