Balacera Contra Vivienda Provoca Fuga de Gas en Culiacán

Una vivienda del sur de Culiacán quedó bajo resguardo militar luego de ser atacada a balazos durante la madrugada de este 26 de septiembre en la colonia Adolfo López Mateos.

El tiroteo provocó que un proyectil impactara directamente contra un tanque de gas LP, ocasionando una fuga que movilizó a elementos de Bomberos Culiacán.

El hecho fue reportado en la calle Constituyente Pablo Macías Valenzuela, donde personal de emergencia encontró múltiples daños por disparos en la casa.

Aunque el balazo perforó el tanque, los bomberos descartaron que existiera peligro de una explosión después de liberar y ventilar el área.

Militares que acudieron como primeros respondientes retiraron los casquillos localizados en el sitio y mantuvieron vigilancia en el sector. No se reportaron personas lesionadas por la agresión.