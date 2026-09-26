Enfrentamiento Armado tras una Riña Provoca Movilización Policial en Puebla

Una riña desencadenó un enfrentamiento en la junta auxiliar San Andrés Azumiatla perteneciente a la ciudad de Puebla, se presume un que una persona resultó herida de bala.

Elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al sitio para atender el hecho, por lo que se desató una persecución.

Las fuerzas de seguridad mantuvieron un despliegue territorial para detener a los responsables del hecho y acorralaron a un presunto implicado, no obstante, no han dado a conocer alguna aprehensión.

Testigos del acontecimiento también solicitaron el apoyo de paramédicos por lo que más tarde arribó una ambulancia al Barrio de San Miguel, quien atendió a un hombre de cual se desconoce su estado de salud.

Por otro lado, la noche del 25 de septiembre se registró un ataque armado que cobró la vida de un hombre en un puesto de tacos ubicado en San Andrés Cholula, Puebla.

Los hechos ocurrieron sobre la calle 6 Norte, esquina con la 14 Oriente, cuando un sujeto le disparó a sangre fría a un taquero.

De acuerdo a testigos, el asesino huyó a bordo de una motocicleta mientras testigos dieron aviso al número de emergencias 9-1-1.

Paramédicos se movilizaron al sitio y realizaron labores de reanimación, sin embargo, debido a la gravedad de la herida, perdió la vida.

La Fiscalía General del Estado (FGE) ya investiga el homicidio de la víctima identificada como Norberto 'N' quien atendía el puesto de tacos Los Tijuanas.

De manera extraoficial se habla de que se podría tratar de un cobro de piso, sin embargo, las autoridades realizarán las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.

Con información de N+

MCS