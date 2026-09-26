Balaceras

Enfrentamiento Armado tras una Riña Provoca Movilización Policial en Puebla

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se movilizaron a San Andrés Azumiatla derivado a un reporte de disparos

Movilización policial tras ataque armado en San Andrés Azumiatla.Movilización policial tras balacera en San Andrés Azumiatla. Foto: N+ | Ilustrativa

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De manera preliminar se reportó una persona herida de bala derivado a los hechos registrados en San Andrés Azumiatla.

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