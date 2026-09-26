Grupo de Personas Privan de la Libertad a un Hombre en Puebla; Fue Rescatado

Un grupo de hombres privó de la libertad a un masculino identificado como Víctor 'N' en el municipio de Amozoc de Mota en Puebla; Horas más tarde, la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio a conocer que fue rescatado con vida.

De acuerdo con reportes ciudadanos, al menos tres sujetos interceptaron a la persona y lo obligaron a abordar una camioneta tipo pick up color negra.

Otro hombre identificado como Víctor Manuel 'N' dio aviso a las autoridades a través del 9-1-1 quien fue canalizado a través del C2 para llevar acabo los protocolos de seguridad correspondientes.

Ante la gravedad de los hechos, se estableció coordinación con los tres órdenes de gobierno y desplegaron un operativo de búsqueda y localización; asimismo, se activaron dispositivos de seguridad y vigilancia en las principales entradas y salidas del municipio de Amozoc de Mota.

Momentos más tarde, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) confirmó la localización y liberación de Víctor Hugo 'N', sin embargo, no dieron a conocer alguna detención por el caso.

Las autoridades competentes fueron notificados sobre la camioneta pick up involucrada, y a los detalles sobre el acontecimiento con el fin de que continúen las investigaciones y se determinen las circunstancias de los hechos.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc dio a conocer que mantendrá coordinación con las autoridades ministeriales para coadyuvar en las labores de indagación y garantizar el bienestar de la población para que no se enfrenten a casos como este.

Cabe destacar que Amozoc de Mota tiene un índice de seguridad de 42/100 (nivel D de riesgo alto) y ocupa uno de los puestos más altos en nivel de riesgo entre los municipios evaluados del estado.

Ante dichas estadísticas, las autoridades piden a la sociedad mantener la calma, pero realizar las denuncias correspondientes en caso de ser necesario para combatir la inseguridad.

Con información de N+

MCS