Seguridad

Grupo de Personas Privan de la Libertad a un Hombre en Puebla; Fue Rescatado

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Amozoc junto a los tres órdenes de gobierno ejecutaron un operativo de búsqueda y localización

Graban presunto levantón en Amozoc.Captan presunto 'levantón' en Puebla. Foto: Facebook Noticias Casa Blanca Amozoc

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Víctor 'N' rescatado en Puebla tras ser secuestrado en Amozoc. La SSC y los tres órdenes de gobierno actuaron rápidamente

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