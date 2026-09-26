Agenda de Marchas, Concentraciones y Rodadas en la Ciudad de México

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 26 de septiembre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 2 marchas, 24 concentraciones, 2 rodadas motociclistas, 1 rodada ciclista y 21 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este sábado en la capital del país.

El Proyecto Memorial Urbano marchará a las 10:30 horas de avenida Morelos 62, colonia Juárez con destino a Puente Peredo y López, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Madres y padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, marcharán a las 16:00 horas del Ángel de la Independencia con destino al Zócalo capitalino.

Proyecto Help MX se concentrará a las 10:00 horas, en el Monumento a la Revolución en Plaza de la República, colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Motociclistas rodarán a las 14:30 horas de Parque ‘Calles’ en Cobre y Cananea, colonia Nicolás Bravo, alcaldía Venustiano Carranza a un destino por definir.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ