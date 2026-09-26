Deportes

Niño Prodigio de 11 Años Gana la Medalla de Oro en los Juegos Asiáticos

El japonés Yuki Kurihara se colgó la presea en la disciplina de los eSports, en la final de Puyo Puyo Champions

Yuki Kurihara es el atleta más joven de la delegación japonesaYuki Kurihara es el atleta más joven de la delegación japonesa. Foto: X @AsianGames_2026

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