Niño Prodigio de 11 Años Gana la Medalla de Oro en los Juegos Asiáticos

A sus 11 años, Yuki aplastó en cada una de las etapas a sus rivales, que en algunas ocasiones eran tres veces más grandes que él en edad.

Pero eso no le importó al chico de lentes negros al momento de poner a prueba sus habilidades durante la justa regional, la cual se celebra en Aichi-Nagoya, en Japón.

Este escolar, considerado el competidor más joven de los Juegos Asiáticos, se impuso por 10-2 en la final del torneo de Puyo Puyo Champions, al surcoreano Dongshin Kang, de 24 años.

Además de que ya era el atleta más joven del país anfitrión, Japón, en la historia de los Juegos Asiáticos, ahora será recordado por ganar la mayor presea de la justa en su disciplina.

Puyo Puyo Champions es un videojuego de rompecabezas en el que los jugadores deben limpiar su pantalla de bloques de colores alineándolos y haciéndolos explotar.

Imperturbable durante toda la competición, Kurihara llegó a la final tras una serie de actuaciones deslumbrantes: en la semifinal, barrió con el Tanarak Wongkitkun (28 años), con un contundente 10-1, asegurándose así al menos una medalla de plata.

En la final, apenas esbozó una sonrisa tras su victoria frente al surcoreano, pese a que al inicio del partido iba perdiendo 1-0, para después 'secarlo' totalmente.

Kurihara empezó a jugar a Puyo Puyo en su primer año de primaria, antes de lanzarse rápidamente a la competición y encadenar victorias en torneos.

Obtuvo su licencia profesional en abril y es común que cuando compite derrote, habitualmente, a adultos.

"Es difícil compaginar esto con el colegio y las clases de tarde, pero es realmente divertido", confesó antes de los Juegos. "Estamos en vacaciones de verano, así que tengo mucho tiempo para entrenar. Quiero entrenar intensamente y desarrollar nuevos puntos fuertes", subrayó.

No existe un registro público de los medallistas más jóvenes en la historia de los Juegos Asiáticos, disputados por primera vez en 1951.

Pero la indonesia Bunga Nyimas logró el bronce en street skateboard con 12 años en Yakarta, en 2018, y la china Cui Chenxi fue igualmente coronada en street skateboard, con 13 años, en 2023, en Hangzhou.

ICM