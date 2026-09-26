Inicio de la Jornada 10 en la Liga MX: Atlas y Atlante Rompen su Racha sin Ganar

En el inicio de la fecha 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX el Atlas se impuso como visitante a Tijuana en la recta final del partido.

Los Zorros rompieron una cadena de cuatro encuentros sin ganar y subieron con 17 puntos al cuarto lugar de la tabla.

En tanto con este resultado los Xolos quedaron en la posición 8 con 14 unidades.

El gol que abrió el marcador fue el de Ryan Mmaee al minuto 15, poniendo en ventaja al Atlas.

Pero Tijuana le dio vuelta al marcador con dos pelotas paradas. Mourad El Ghezouani anotó el 1-1, de penal al 22, y al minuto 37 Ignacio Rivero con un remate de ‘palomita’ tras el cobro de un tiro de esquina, marcó el 2-1.

En la recta final del partido los Zorros empataron 2-2 al 87 con un penal cobrado por Luis Esteves.

Y al minuto 90 + 1 Florian Monzón selló el marcador 3-2 con un tiro de zurda desde los límites del área, con lo que Atlas se llevó la victoria.

En el otro encuentro de este viernes, el Atlante venció 4-2 al Monterrey en el estadio Banorte, tras seis partidos sin ganar.

Los Potros de Hierro tomaron ventaja al minuto 11 con un remate de Luis Puente, pero al 18, los Rayados igualaron el marcador 1-1 con una gran definición de Hugo Cuypers.

Ya en el segundo tiempo al minuto 53, Luis Calzadilla firmó el 2-1 para el Atlante con el remate de una pelota que había rebotado en el poste.

El 3-1 al 64 lo definió Eduardo Tercero con un tiro de zurda cruzado en el área.

Los Rayados acortaron la diferencia a 3-2 con un remate de cabeza de Roberto de la Rosa, al minuto 82.

Y antes del silbatazo final, el portero Esteban Andrada perdió la pelota cerca del mediocampo, al minuto 90+6, y el ecuatoriano Jhojan Julio anotó el 4-2 con un toque desde los linderos del área, para sellar el triunfo del Atlante.

Los Potros de Hierro se colocaron en el decimotercer lugar con 11 puntos.

En tanto los Rayados se quedaron en la décima posición con 13 unidades.

Con información de AFP.

LECQ