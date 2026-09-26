Deportes

Inicio de la Jornada 10 en la Liga MX: Atlas y Atlante Rompen su Racha sin Ganar

Los Zorros derrotaron a los Xolos, mientras que los Potros de Hierro le hicieron lo mismo a los Rayados

Eduardo Tercero, jugador del Atlante, celebra un gol.Foto: X @Atlante

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